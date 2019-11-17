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Тренер «Чертаново» оценил судейство Вилкова в матче с «Химками»

сегодня, 21:09
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 1Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)ЧертановоМатч завершен

Главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин прокомментировал поражение в игре 24-го тура ФНЛ с «Химками» и судейство главного арбитра Михаила Вилкова, которого недавно отстранили от работы в РПЛ.

Работа Вилкова? Мы всегда можем найти несколько спорных эпизодов в работе арбитра. Ключевой момент матча – это момент с пенальти. Однозначно сказать, был он или нет, я не могу. Со стороны показалось, что он всё-таки был.

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Все комментарии
Т34
Т34
   8 / 863
сегодня в 22:10
Больше всех переживают за Вилкова бомжи. Это же не просто так! Любимец питерской публики, друг, товарищ и брат когда играет местный газовик.
Краснодар-65
Краснодар-65
сегодня в 21:54
Опять конюшне и свинарнику не угодил?
Boytser
Boytser
сегодня в 21:54
Свиньи обиделись на Вилкова, а за что?
EAGinLE
EAGinLE ответил Миша Вилков
   67 / 863
сегодня в 21:33
Вот и спроси с кумира в никнейме .
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   209 / 863
сегодня в 21:33
Как он мог оценить, если не знает что сказать?
EAGinLE
EAGinLE ответил Морозовский
   67 / 863
сегодня в 21:32
Сдавать или давать .
Вот в чем вопрос .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   25 / 863
сегодня в 21:29
О...Вилков....продолжает работать...
Рад за тех для кого Вилков как оправдательный символ своих неудач...))))
Морозовский
Морозовский ответил VIPded
   1 / 863
сегодня в 21:23
Надо Вилкова и на ПФЛ проверить...)))
Вилкову ещё надо 39 сдавать перед назначением на матчи.
beefs
beefs
   135 / 863
сегодня в 21:22
Опять Вилков?
VIPded
VIPded
   71 / 863
сегодня в 21:20
Надо Вилкова и на ПФЛ проверить...)))
Морозовский
Морозовский
   1 / 863
сегодня в 21:20
Триллер, в который случайно попал Вилков, закончился пендалем "был или не был"! В лазурных сериалах Вилков играет главные роли БЛЕСТЯЩЕ!
волгодон 2
волгодон 2
   53 / 863
сегодня в 21:19
недоотстранён
cska plus
cska plus
   4 / 863
сегодня в 21:18
Вилков подорительная личность в судействе.
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 863
сегодня в 21:16
Старается Вилков, вернуться хочет?!? Скучно без солидного баблеца!!!
EAGinLE
EAGinLE
   67 / 863
сегодня в 21:12
Вилка и в ФНЛ накосячил что-ли ?
Миша Вилков
Миша Вилков
   5 / 863
сегодня в 21:11
Бомжи с нетерпением ждут возвращения Михаила. При нем драный кот Дзюба снова станет голубым львом.
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