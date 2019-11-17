Тренер «Чертаново» оценил судейство Вилкова в матче с «Химками»

Главный тренер «Чертаново» прокомментировал поражение в игре 24-го тура ФНЛ с «Химками» и судейство главного арбитра Михаила Вилкова, которого недавно отстранили от работы в РПЛ .

Работа Вилкова? Мы всегда можем найти несколько спорных эпизодов в работе арбитра. Ключевой момент матча – это момент с пенальти. Однозначно сказать, был он или нет, я не могу. Со стороны показалось, что он всё-таки был.