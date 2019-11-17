Мамаев: «Счастлив вернуться на поле»

Полузащитник «Ростова» поделился эмоциями от дебюта за ростовский клуб, который состоялся в товарищеском матче с «Краснодаром».

Самое главное, что получили нагрузку и выполнили задачу тренера. Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле.

Очень приятно, что меня так тепло приняли. Большая благодарность болельщикам «Ростова» и «Краснодара» за эти эмоции.

На самом деле очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч. Чувствую себя хорошо, посмотрим, что Валерий Георгиевич скажет.