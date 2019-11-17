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Мамаев: «Счастлив вернуться на поле»

сегодня, 19:04
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поделился эмоциями от дебюта за ростовский клуб, который состоялся в товарищеском матче с «Краснодаром».

Самое главное, что получили нагрузку и выполнили задачу тренера. Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле.

Очень приятно, что меня так тепло приняли. Большая благодарность болельщикам «Ростова» и «Краснодара» за эти эмоции.

На самом деле очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч. Чувствую себя хорошо, посмотрим, что Валерий Георгиевич скажет.

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Все комментарии
Т34
Т34 ответил Big krendel
   9 / 870
сегодня в 20:01
Будешь тут счастлив после застенков :)))
А у Кокошника когда счастье наступит? Когда в кафешку нагрянет кодлой?
SHMEL
SHMEL
   125 / 870
сегодня в 20:00
Пашке не повезло попасть в умирающий Ростов,видно опять придется искать новый клуб.
Морозовский
Морозовский
   2 / 870
сегодня в 19:49
... падал снег. плыл рассвет, осень моросила...
averoniy
averoniy
   362 / 870
сегодня в 19:41
Жаль не отомстил Краснодару в составе пердивного растова.
mihaluch
mihaluch
   88 / 870
сегодня в 19:36
Можно сказать возвращение состоялось.
Big krendel
Big krendel
   31 / 870
сегодня в 19:25
Будешь тут счастлив после застенков :)))
волгодон 2
волгодон 2 ответил Аксинья
   60 / 870
сегодня в 19:21
Заметь что из года в год как только Ростов начинает забираться в верха турнирной таблицы у него начинаются финансовые проблемы...Все это уже переросло в традицию, а потом как всегда и пол команды под этот шумок продадут и деньги на зарплату найдут и остальные попилят...
Заметил.
Аксинья
Аксинья ответил волгодон 2
   72 / 870
сегодня в 19:20
Впереди самое трудное испытание. Теперь будь готов Павлик,играть без зарплаты. Времена меняются.Валера не зря беспокоится и местных вороватых чинуш парафинит.
Заметь что из года в год как только Ростов начинает забираться в верха турнирной таблицы у него начинаются финансовые проблемы...Все это уже переросло в традицию, а потом как всегда и пол команды под этот шумок продадут и деньги на зарплату найдут и остальные попилят...
cska plus
cska plus
   4 / 870
сегодня в 19:18
Конечно на поле лучше чем в тюрьме.
волгодон 2
волгодон 2
   60 / 870
сегодня в 19:10
Впереди самое трудное испытание.
Теперь будь готов Павлик,играть без зарплаты. Времена меняются.Валера не зря беспокоится и местных вороватых чинуш парафинит.
EAGinLE
EAGinLE
   71 / 870
сегодня в 19:10
А Краснодар без Мамая даже лучше стал .
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