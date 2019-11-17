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Бабаев: «Найти форварда по соотношению цена-качество нам пока не удалось»

вчера, 23:30

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, когда в клубе появится новый нападающий.

ЦСКА всегда отличался тем, что очень рационально подходил к тратам и старался не раздувать бюджеты и гонку футбольных вооружений, когда тратятся безумные деньги на игроков. Но найти по соотношению цена-качество нападающего, который бы усилил команду, нам пока не удалось.

Нужно платить какие-то баснословные деньги, причем никаких гарантий, что футболист заиграет у нас так же ярко, как в европейском чемпионате, нет. Потому что мотивация немного другая. А за небольшие деньги получаешь игрока, который тебя усиливает количественно, но не качественно. Надо еще немного подождать. Хотя с другой стороны воспитали Федора Чалова.

Ранее Бабаев сделал выбор между легендарным советским вратарем Львом Яшиным и голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.

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Все комментарии
Т34
Т34
   9 / 859
сегодня в 00:16
Какая у коней возможность цены, такое им и качество. Чалова воспитали, рожайте других чаловых.
EAGinLE
EAGinLE
   66 / 859
вчера в 23:54
Бабло у ЦСКА кончилось .
Вот так сказка .
Нужно поменьше судья давать.
drug01
drug01
   75 / 859
вчера в 23:49
Эх побольше бы денег иметь.....
МКС
МКС
   170 / 859
вчера в 23:44
Смотря что считать небольшими деньгами

Вот например

Сколько стоит Соплечалов - по курсу Сутормина?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   27 / 859
вчера в 23:39
Кстати, интересно, этот руководитель селекционного отдела, который не может никого найти и чья жена очень нехорошо отзывалась о Ганчаренко, он еще работает?)
Морозовский
Морозовский
   1 / 859
вчера в 23:35
Бакланы, вон, за 50 тышш находят!
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