Байрамян о финансовом кризисе «Ростова»: «Все, что говорил Карпин – правда»

Полузащитник «Ростова» прокомментировал поражение в товарищеском матче против «Краснодара», а также коснулся темы разговоров о финансовом положении ростовского клуба.

Имел ли счет в этом товарищеском матче значение? Счет – нет, но тренер перед игрой сказал, что это тренировочная игра. Всем хочется выиграть, даже тренировочную игру.

Сегодня проиграли, но на самом деле результат не важен. Главное, тренер нам скажет, выполнили ли мы ту задачу, установку, что он нам дал – это самое главное.

Слова Карпина о финансовом состоянии клуба? Все, что говорил тренер – это правда. Остальное я не могу комментировать.