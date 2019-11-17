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Байрамян о финансовом кризисе «Ростова»: «Все, что говорил Карпин – правда»

вчера, 23:24
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал поражение в товарищеском матче против «Краснодара», а также коснулся темы разговоров о финансовом положении ростовского клуба.

Имел ли счет в этом товарищеском матче значение? Счет – нет, но тренер перед игрой сказал, что это тренировочная игра. Всем хочется выиграть, даже тренировочную игру.

Сегодня проиграли, но на самом деле результат не важен. Главное, тренер нам скажет, выполнили ли мы ту задачу, установку, что он нам дал – это самое главное.

Слова Карпина о финансовом состоянии клуба? Все, что говорил тренер – это правда. Остальное я не могу комментировать.

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Морозовский
Морозовский
   1 / 859
вчера в 23:54
"Ростов", кроме болельщиков, по настоящему больше никому не нужен. Властям местным он нужен, чтобы деньги тырить, вредительство Мутько команде от руководства футбольного передаётся по наследству из рук в руки. Нам не привыкать. Грустно всё это.
mihaluch
mihaluch
   85 / 859
вчера в 23:51
Сколько уже кризисов пережил Ростов, и этот должен пережить.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   73 / 859
вчера в 23:42
Грустно, если РПЛ потеряет самобытную команду.
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