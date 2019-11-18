Нобоа прокомментировал разговоры о том, что «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал разговоры о том, что сочинскую команду называют фарм-клубом «Зенита».
Когда в «Ростове» играло много игроков из «Зенита», почему-то об этом никто не говорил. Ерохин, Полоз, Мевля, я… В «Рубине» было то же самое. Мне кажется, в этом нет ничего такого. Не было шансов там — играй здесь.
Почему такой результат? Да, в «Сочи» играют чемпионы России. Но неважно, как ты играл год назад. Главное — как ты играешь сейчас. В футболе нужно доказывать всё на каждой тренировке.
Не так давно Кристиан заявлял, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак предлагал ему остаться в питерском клубе.
"В РПЛ 42 бывших спартаковца. Наибольшие колонии – в Самаре, Ростове и Туле"
.....еще вопрос....где, сколько и чьи филиалы....
"В РПЛ 42 бывших спартаковца. Наибольшие колонии – в Самаре, Ростове и Туле"
.....еще вопрос....где, сколько и чьи филиалы....
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1150682/noboa-kristian-sochi
Ну спасибо, ну рассмешил!)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1150682/noboa-kristian-sochi
Ну спасибо, ну рассмешил!)))
он вообще в адеквате? это может в зените сейчас играют игроки ростова, а не наоборот? он хронологию трансферов не перепутал, случайно? попросили же с бумажки читать! нет, пошёл отсебятину нести. :)
он вообще в адеквате? это может в зените сейчас играют игроки ростова, а не наоборот? он хронологию трансферов не перепутал, случайно? попросили же с бумажки читать! нет, пошёл отсебятину нести. :)