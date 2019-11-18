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Нобоа прокомментировал разговоры о том, что «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»

сегодня, 00:45

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал разговоры о том, что сочинскую команду называют фарм-клубом «Зенита».

Когда в «Ростове» играло много игроков из «Зенита», почему-то об этом никто не говорил. Ерохин, Полоз, Мевля, я… В «Рубине» было то же самое. Мне кажется, в этом нет ничего такого. Не было шансов там — играй здесь. 

Почему такой результат? Да, в «Сочи» играют чемпионы России. Но неважно, как ты играл год назад. Главное — как ты играешь сейчас. В футболе нужно доказывать всё на каждой тренировке.

Не так давно Кристиан заявлял, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак предлагал ему остаться в питерском клубе. 

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
   24 / 857
сегодня в 01:13
24 января 2019
"В РПЛ 42 бывших спартаковца. Наибольшие колонии – в Самаре, Ростове и Туле"

.....еще вопрос....где, сколько и чьи филиалы....
ziborock
ziborock
   6 / 857
сегодня в 00:59
Когда в «Ростове» играло много игроков из «Зенита»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1150682/noboa-kristian-sochi
Ну спасибо, ну рассмешил!)))
dino-hsv
dino-hsv
   47 / 857
сегодня в 00:52
"Когда в «Ростове» играло много игроков из «Зенита», почему-то об этом никто не говорил. Ерохин, Полоз, Мевля, я…"

он вообще в адеквате? это может в зените сейчас играют игроки ростова, а не наоборот? он хронологию трансферов не перепутал, случайно? попросили же с бумажки читать! нет, пошёл отсебятину нести. :)
Abverin
Abverin
   214 / 857
сегодня в 00:46
Это только разговоры свиней, создавших много филиалов, но это не принесло им пользы.
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