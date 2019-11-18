Нобоа прокомментировал разговоры о том, что «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»

Эквадорский полузащитник «Сочи» прокомментировал разговоры о том, что сочинскую команду называют фарм-клубом «Зенита».

Когда в «Ростове» играло много игроков из «Зенита», почему-то об этом никто не говорил. Ерохин, Полоз, Мевля, я… В «Рубине» было то же самое. Мне кажется, в этом нет ничего такого. Не было шансов там — играй здесь.

Почему такой результат? Да, в «Сочи» играют чемпионы России. Но неважно, как ты играл год назад. Главное — как ты играешь сейчас. В футболе нужно доказывать всё на каждой тренировке.