Аргентина в товарищеском матче вырвала ничью у Уругвая

В товарищеском матче, проходившем в Тель-Авиве сборная Уругвая не удержала победу с командой Аргентины. В составе Аргентины голами отметились нападающие Кун Агуэро и Лионель Месси, за уругвайскую команду забивали Луис Суарес и Эдисон Кавани.
Тель-Авив, стадион Блумфилд
Аргентина - Уругвай 2:2
Голы: Кун Агуэро 63, Лионель Месси 90+1 (пенальти) - Кавани 34, Суарес 68
Предупреждения: Кавани 39, Паредес 40, Весино 43, Годин 53, Гонсалес 90+4
Сегодня 00:33
Месси тащит сборную, впрочем как всегда, это же не гелевый гыгы)
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Последние 3 гола Месси за сборную - пенальти, пенальти, пенальти и все в товарняках!
Последние голы Месси с игры забиты против Никарагуа, тоже в товарняках!
😁
Сегодня 00:33
Месси тащит сборную, впрочем как всегда, это же не гелевый гыгы)
____________
Последние 3 гола Месси за сборную - пенальти, пенальти, пенальти и все в товарняках!
Последние голы Месси с игры забиты против Никарагуа, тоже в товарняках!
😁
Ты лучше скажи, твой Месси теперь с пенальти решил стату набивать - 15 пенальти?
Ты лучше скажи, твой Месси теперь с пенальти решил стату набивать - 15 пенальти?
3 последних гола за сборную все с пенальти!
34 гол в товарняках из 70 всех голов! Половина КАРЛ в товарняках...ПОЛОВИНА! ухахах😂😂
Левой с пенальти коронный, в товарняках похоронный!
3 последних гола за сборную все с пенальти!
34 гол в товарняках из 70 всех голов! Половина КАРЛ в товарняках...ПОЛОВИНА! ухахах😂😂
Левой с пенальти коронный, в товарняках похоронный!
классика
классика