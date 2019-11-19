Аргентина в товарищеском матче вырвала ничью у Уругвая

сегодня, 00:16

В товарищеском матче, проходившем в Тель-Авиве сборная Уругвая не удержала победу с командой Аргентины. В составе Аргентины голами отметились нападающие Кун Агуэро и Лионель Месси, за уругвайскую команду забивали Луис Суарес и Эдисон Кавани.

Тель-Авив, стадион Блумфилд

Аргентина - Уругвай 2:2

Голы: Кун Агуэро 63, Лионель Месси 90+1 (пенальти) - Кавани 34, Суарес 68

Предупреждения: Кавани 39, Паредес 40, Весино 43, Годин 53, Гонсалес 90+4