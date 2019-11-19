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Аргентина в товарищеском матче вырвала ничью у Уругвая

сегодня, 00:16
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 2Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

В товарищеском матче, проходившем в Тель-Авиве сборная Уругвая не удержала победу с командой Аргентины. В составе Аргентины голами отметились нападающие Кун Агуэро и Лионель Месси, за уругвайскую команду забивали Луис Суарес и Эдисон Кавани.

Тель-Авив, стадион Блумфилд

Аргентина - Уругвай 2:2
Голы: Кун Агуэро 63, Лионель Месси 90+1 (пенальти) - Кавани 34, Суарес 68

Предупреждения: Кавани 39, Паредес 40, Весино 43, Годин 53, Гонсалес 90+4

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Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank
   434 / 834
сегодня в 01:46
А на публикацию составов силёнок не хватило?))
амурец
амурец
   228 / 834
сегодня в 01:12
с пенальти и не как иначе больше не способен
NGYRZ
NGYRZ
   16 / 834
сегодня в 00:50
Тео Джонс
Сегодня 00:33

Месси тащит сборную, впрочем как всегда, это же не гелевый гыгы)
____________

Последние 3 гола Месси за сборную - пенальти, пенальти, пенальти и все в товарняках!

Последние голы Месси с игры забиты против Никарагуа, тоже в товарняках!

😁
Шишанутый
Шишанутый
   79 / 834
сегодня в 00:49
Пенесси! Позор!!
Footbolista
Footbolista
   12 / 834
сегодня в 00:40
Заштатный пенальтист из Аргентины...
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил Тео Джонс
   127 / 834
сегодня в 00:39
Месси тащит сборную, впрочем как всегда, это же не гелевый гыгы)
издеваться над ним не обязательно!если повезет он и с игры забьет!
NGYRZ
NGYRZ ответил Baggio R.
   16 / 834
сегодня в 00:37
Так вот про кого это ниже написали)
Мне до лампочки, какой очередной задрод Месси на тебя похожий там внизу пишет.

Ты лучше скажи, твой Месси теперь с пенальти решил стату набивать - 15 пенальти?
d_fincher
d_fincher
   10 / 834
сегодня в 00:36
Опять Меся с пенки. Потом прибегут фанаты Лео с шуткой про Нырялду и его пенальти.
Тео Джонс
Тео Джонс
   87 / 834
сегодня в 00:33
Месси тащит сборную, впрочем как всегда, это же не гелевый гыгы)
Зидан 1972
Зидан 1972
   127 / 834
сегодня в 00:32
думаю Месси себя нашел в сборной, он создан для исполнений 11 метровых через раз!
mangoх12
mangoх12
   47 / 834
сегодня в 00:32
играли в полную силу
Т34
Т34
   13 / 834
сегодня в 00:32
Соскользнули!
Baggio R.
Baggio R. ответил NGYRZ
   146 / 834
сегодня в 00:28
Так вот про кого это ниже написали)
Зидан 1972
Зидан 1972
   127 / 834
сегодня в 00:25
Вот вам человек одной команды!V сборной забивает левые пенальти!только низкий человек после этого бросить камень в огород RONA!
NGYRZ
NGYRZ
   16 / 834
сегодня в 00:22
15 пенальти Месси за сборную,

3 последних гола за сборную все с пенальти!

34 гол в товарняках из 70 всех голов! Половина КАРЛ в товарняках...ПОЛОВИНА! ухахах😂😂


Левой с пенальти коронный, в товарняках похоронный!
Alex12357
Alex12357
   108 / 834
сегодня в 00:20
Судьи помогли Аргентине сделать ничью,когда уже прекратится Меськина и судейская вакханалия?
dino-hsv
dino-hsv
   30 / 834
сегодня в 00:19
"90+1 (пенальти)"

классика
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