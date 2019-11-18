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Исландия на выезде победила Молдавию

сегодня, 00:42
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия1 : 2Логотип футбольный клуб ИсландияИсландияМатч завершен

В матче 10-го тура отборочного цикла Евро-2020 сборная Исландии на выезде одолела команду Молдавии. Сборная Молдавии с тремя очками завершила выступление в турнире. Исландцы будут готовиться к плей-офф Лиги наций.

Кишинев, стадион Зимбру

Молдавия - Исландия 1:2 (0:1)
Голы: Милинчану 56 - Бьярнасон 17, Сигурдссон 65 Нереализованный пенальти: - Сигурдссон 79

Молдавия: Кошелев, Рата, Крачун, Армаш, Фокша , Карп, Ионицэ, Кочук, Платика, Гынсарь (Граур 83), Милинчану (Дамашчан 60)
Главный тренер: Спиридон Александр.

Исландия: Халльдоурссон, Пальссон, Ингасон, Сигурдссон, Скуласон, Сигурдссон, Сигурдссон, Бьярнасон, Андерсон (Фридйонссон 55), Бодварссон, Сигторссон (Кьяртанссон 29)
Главный тренер: Хамрен Эрик.

Предупреждения: Бьярнасон 19, Крачун 34, Пальссон 43, Рата 49, Сигурдссон 64, Ионицэ 76

В параллельном матче Франция обыграла Албанию и завершила отборочный цикл Евро на первом месте.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   82 / 857
сегодня в 01:01
Теперь исландцам надо ждать соперника.
Nazi
Nazi
   295 / 857
сегодня в 00:58
Что за стыки с третьего места объясните мне пожалуйста..
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   275 / 857
сегодня в 00:48
Молдавия вообще перестала в футбол играть.
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