Исландия на выезде победила Молдавию

сегодня, 00:42

В матче 10-го тура отборочного цикла Евро-2020 сборная Исландии на выезде одолела команду Молдавии. Сборная Молдавии с тремя очками завершила выступление в турнире. Исландцы будут готовиться к плей-офф Лиги наций.

Кишинев, стадион Зимбру

Молдавия - Исландия 1:2 (0:1)

Голы: Милинчану 56 - Бьярнасон 17, Сигурдссон 65 Нереализованный пенальти: - Сигурдссон 79

Молдавия: Кошелев, Рата, Крачун, Армаш, Фокша , Карп, Ионицэ, Кочук, Платика, Гынсарь (Граур 83), Милинчану (Дамашчан 60)

Главный тренер: Спиридон Александр.

Исландия: Халльдоурссон, Пальссон, Ингасон, Сигурдссон, Скуласон, Сигурдссон, Сигурдссон, Бьярнасон, Андерсон (Фридйонссон 55), Бодварссон, Сигторссон (Кьяртанссон 29)

Главный тренер: Хамрен Эрик.

Предупреждения: Бьярнасон 19, Крачун 34, Пальссон 43, Рата 49, Сигурдссон 64, Ионицэ 76



В параллельном матче Франция обыграла Албанию и завершила отборочный цикл Евро на первом месте.