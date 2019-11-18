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ЦСКА разгромил СКА в товарищеском матче

сегодня, 14:01
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону)СКАМатч завершен

ЦСКА обыграл ростовский СКА в товарищеской встрече. Матч прошел 18 ноября в Москве и завершился разгромной победой хозяев.

ЦСКА - СКА 5:1 (4:0)
Голы: Тикнизян 3, Нисимура 7, Нисимура 22, Сантос 40, Гогуа 49 - Иванков 88 

ЦСКА: Помазун (Тороп 62), Набабкин, Шарлия, Гогуа, Карпов (Елеев 63), Щенников, Марадишвили, Дзагоев (Яковлев 46), Сантос, Тикнизян, Нисимура (Мухудаев 84) 

СКА: Скрипник, Винниченко, Бендзь, Козлов, Гребенюков, Шаповалов, Богатырёв, Иванков, Ахриев, Гриднев, Кожухарь

Отметим, что накануне «Краснодар» победил «Ростов» в товарищеском матче.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил Дед за ЦСКА
   12 / 841
сегодня в 15:27
С манекенами еще лучше получилось бы...хотя не факт...
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 841
сегодня в 15:02
Тренировка!!!
azures
azures
   91 / 841
сегодня в 15:01
Этот матч войдет в историю, у спартака в истории все матчи такие.
Морозовский
Морозовский
   1 / 841
сегодня в 14:57
Договорняк!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   20 / 841
сегодня в 14:55
19 сентября 2019
Лига Европы
Лудогорец - ЦСКА 5 : 1

14 октября 2019
Товарищеский матч
ЦСКА - Коломна 5 : 1

18 ноября 2019
Товарищеский матч
ЦСКА - СКА. 5 : 1

.....Стабильность - признак мастерства....
Удачи ЦСКА...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
   19 / 841
сегодня в 14:51
Меня порадовал не результат,а то, что Алан был капитаном
Т34
Т34
   11 / 841
сегодня в 14:50
Сильны кони! Коломне пять, теперь СКА пять мячей. Придется кабинетным питерским подвинуться, без Вилкова им на первом месте делать нечего.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил makkie
   19 / 841
сегодня в 14:49
Макс, напомню тебе две истины. 1.Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Это про роман девушки ткдески и парня Спартака. 2 От тюрьмы и сумы не зарекайся. Это про финансовое благополучие Федуна и о необходимости уважать конкурента, особенно с учётом "блестящих" успехов Спартака в Европе.
vinyardrip
vinyardrip ответил Виссарионович
   601 / 841
сегодня в 14:44
Это кто? Прокладка Акинфеева?
Какое у вас странное имя... Белла.. Прям красотой несет))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил ошалевший
   58 / 841
сегодня в 14:41
как же это забавно смотреть,после каждого тура поливаете ганчаренко грязью,а тут товарняк не пойми с кем и алилуя сколько похвалы,это просто двухсторонка не пойми с кем,ну а сантос свой уровень пока показал в рфпл,полное отсутствие удара и паса и вообще не совсем понятно футболист ли он вообще
Я к ВМГ отношусь ВПОЛНЕ доброжелательно, ваш выстрел мимо цели. А если он кому то и не нравится, то это его СУГУБО личное мнение.
makkie
makkie
   14 / 841
сегодня в 14:38
Товарнячок чтобы ты заплакала :))))

Кони, хоть здесь для вас отдушина. Впереди суровые будни ЛЕ и РПЛ - там не до побед будет)
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 841
сегодня в 14:36
Соперничек так себе, мягко говоря. Гыгыгы
КЭТиК
КЭТиК
   110 / 841
сегодня в 14:35
Баста не проплатил игру.
ошалевший
ошалевший ответил Дед за ЦСКА
   215 / 841
сегодня в 14:31
Кому как, а мне понравилась игра Лукаса Сантоса ( Такумыч - дубль + гол. пас не обсуждается). Лукас был хорош в отборах, отдавал обостряющие пасы, заработал пенальти, правда, его не реализовал. Молодо, зелено))).
как же это забавно смотреть,после каждого тура поливаете ганчаренко грязью,а тут товарняк не пойми с кем и алилуя сколько похвалы,это просто двухсторонка не пойми с кем,ну а сантос свой уровень пока показал в рфпл,полное отсутствие удара и паса и вообще не совсем понятно футболист ли он вообще
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   58 / 841
сегодня в 14:28
Кому как, а мне понравилась игра Лукаса Сантоса ( Такумыч - дубль + гол. пас не обсуждается). Лукас был хорош в отборах, отдавал обостряющие пасы, заработал пенальти, правда, его не реализовал. Молодо, зелено))).
ошалевший
ошалевший ответил SHMEL
   215 / 841
сегодня в 14:28
А спарток вообще никому не отомстило,их все унижают...
особенно кони да?
Виссарионович
Виссарионович ответил Миша Вилков
   27 / 841
сегодня в 14:27
Это кто? Прокладка Акинфеева?
cska plus
cska plus
   4 / 841
сегодня в 14:14
Ге хватало ещё с этой командой неудачно сыграть.
VIPded
VIPded
   80 / 841
сегодня в 14:12
Хоть здесь порезвились на славу...)))
SHMEL
SHMEL ответил LOpp
   101 / 841
сегодня в 14:12
так цска отомстило Лудогорцу за 5:1
А спарток вообще никому не отомстило,их все унижают...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   58 / 841
сегодня в 14:12
Особенно понравился четвёртый гол .Лукас отобрал мяч, проход, пас Алану, тот пяткой отдаёт пас и Лукас забивает. Красивый гол !!!
Groove000
Groove000 ответил Миша Вилков
   39 / 841
сегодня в 14:12
Да неее, другой. Тут два болельщика бомжей, Славнов и Степан создают массовку.
Я вообще думал, это бывший Никола-45 или как-то так))
SHMEL
SHMEL ответил Виссарионович
   101 / 841
сегодня в 14:11
Игорь без гола не ушел! Стабильность признак мастерства.
Лишь бы брякнуть...Игорь не играл.Вот ваша вся натура с гнильцой...
Cremen
Cremen ответил Дед за ЦСКА
   230 / 841
сегодня в 14:11
Тут пишет всезнайка про Игоря (который не играл) Гол пропустил ТРЕТИЙ вратарь ЦСКА Надо СМОТРЕТЬ матч, а не писать ГЛУПОСТИ.
    Миша Вилков
    Миша Вилков ответил Groove000
       2 / 841
    сегодня в 14:10
    Слушай, а Питер Ман - это не славновский акк?)
    Да неее, другой. Тут два болельщика бомжей, Славнов и Степан создают массовку.
    LOpp
    LOpp
       9 / 841
    сегодня в 14:10
    так цска отомстило Лудогорцу за 5:1
    SHMEL
    SHMEL
       101 / 841
    сегодня в 14:10
    И то ладно,незадействованные в сборных размялись и СКА размяли.
    Cremen
    Cremen
       230 / 841
    сегодня в 14:10
    Филл Миша даже от свиней отрекся, смешно.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       58 / 841
    сегодня в 14:09
    Тут пишет всезнайка про Игоря (который не играл) Гол пропустил ТРЕТИЙ вратарь ЦСКА
    Надо СМОТРЕТЬ матч, а не писать ГЛУПОСТИ.
    Groove000
    Groove000 ответил Миша Вилков
       39 / 841
    сегодня в 14:08
    Славнов уже отметился. Круглосуточно сидит на соккере и пишет с 500 клонов.
    Слушай, а Питер Ман - это не славновский акк?)
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