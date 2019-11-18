ЦСКА разгромил СКА в товарищеском матче

ЦСКА обыграл ростовский СКА в товарищеской встрече. Матч прошел 18 ноября в Москве и завершился разгромной победой хозяев.
ЦСКА - СКА 5:1 (4:0)
Голы: Тикнизян 3, Нисимура 7, Нисимура 22, Сантос 40, Гогуа 49 - Иванков 88
ЦСКА: Помазун (Тороп 62), Набабкин, Шарлия, Гогуа, Карпов (Елеев 63), Щенников, Марадишвили, Дзагоев (Яковлев 46), Сантос, Тикнизян, Нисимура (Мухудаев 84)
СКА: Скрипник, Винниченко, Бендзь, Козлов, Гребенюков, Шаповалов, Богатырёв, Иванков, Ахриев, Гриднев, Кожухарь
Финальный свисток! Выиграли армейское дерби #ЦСКАСКА 5:1 pic.twitter.com/WDVzvVXyMY— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 18, 2019
Отметим, что накануне «Краснодар» победил «Ростов» в товарищеском матче.
Лига Европы
Лудогорец - ЦСКА 5 : 1
14 октября 2019
Товарищеский матч
ЦСКА - Коломна 5 : 1
18 ноября 2019
Товарищеский матч
ЦСКА - СКА. 5 : 1
.....Стабильность - признак мастерства....
Удачи ЦСКА...
Лига Европы
Лудогорец - ЦСКА 5 : 1
14 октября 2019
Товарищеский матч
ЦСКА - Коломна 5 : 1
18 ноября 2019
Товарищеский матч
ЦСКА - СКА. 5 : 1
.....Стабильность - признак мастерства....
Удачи ЦСКА...
Кони, хоть здесь для вас отдушина. Впереди суровые будни ЛЕ и РПЛ - там не до побед будет)
Кони, хоть здесь для вас отдушина. Впереди суровые будни ЛЕ и РПЛ - там не до побед будет)
Надо СМОТРЕТЬ матч, а не писать ГЛУПОСТИ.
Надо СМОТРЕТЬ матч, а не писать ГЛУПОСТИ.