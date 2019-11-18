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Франция обыграла Албанию и завершила отборочный цикл Евро на первом месте

сегодня, 00:40
АлбанияЛоготип футбольный клуб Албания0 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

В матче 10-го тура отборочного цикла Евро-2020 сборная Франции на выезде уверенно обыграла команду Албании. В прошлом туре французы уже обеспечили себе выход в финальную часть турнира, этот матч закрепил их на первой строчке. Албанцы с 13 очками завершили выступление в турнире.

Тирана, стадион Арена Комбетаре

Албания - Франция 0:2 (0:2)
Голы: Толиссо 9, Гризманн 30

Албания: Бериша, Хисай (Траши 82), Весели, Дермаку, Джимсити, Леньяни (Роши 46), Баре, Гьясула , Куос (Мемушай 46), Балай, Манай
Главный тренер: Рея Эдоардо.

Франция: Манданда, Варан, Ленгле, Кимпембе, Дюбуа, Сиссоко, Толиссо, Менди (Динь 75), Гризманн, Жиру, Бен-Йеддер (Фекир 85)
Главный тренер: Дешам Дидье.

Предупреждения: Хисай 21, Ленгле 26

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Все комментарии
mortid
mortid
   161 / 857
сегодня в 01:15
Они и выиграют ЧЕ, скорее всего. Если не случится конечно форс-мажор :D
drug01
drug01
   74 / 857
сегодня в 00:52
Молодцы! С победой !!!!
Nazi
Nazi
   295 / 857
сегодня в 00:51
Вперед к победе на ЕВРО2020!
averoniy
averoniy
   357 / 857
сегодня в 00:47
Францию с победой!
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