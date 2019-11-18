Франция обыграла Албанию и завершила отборочный цикл Евро на первом месте

сегодня, 00:40

В матче 10-го тура отборочного цикла Евро-2020 сборная Франции на выезде уверенно обыграла команду Албании. В прошлом туре французы уже обеспечили себе выход в финальную часть турнира, этот матч закрепил их на первой строчке. Албанцы с 13 очками завершили выступление в турнире.

Тирана, стадион Арена Комбетаре

Албания - Франция 0:2 (0:2)

Голы: Толиссо 9, Гризманн 30

Албания: Бериша, Хисай (Траши 82), Весели, Дермаку, Джимсити, Леньяни (Роши 46), Баре, Гьясула , Куос (Мемушай 46), Балай, Манай

Главный тренер: Рея Эдоардо.

Франция: Манданда, Варан, Ленгле, Кимпембе, Дюбуа, Сиссоко, Толиссо, Менди (Динь 75), Гризманн, Жиру, Бен-Йеддер (Фекир 85)

Главный тренер: Дешам Дидье.

Предупреждения: Хисай 21, Ленгле 26