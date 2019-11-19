Иммобиле: «Сборная Италии имеет сплочённый коллектив»

Нападающий сборной Италии прокомментировал разгромную победу над командой Армении:

Я рад за себя, команду и тренера. Мы закончили, набрав максимальное количество очков, нам было весело. Я благодарю болельщиков в Палермо, было приятно играть здесь. Теперь нам интересно узнать, с кем встретимся на Евро-2020.

У нас правильный менталитет и очень хороший, сплоченный коллектив. Есть все составляющие, чтобы преуспеть, но мы должны твердо стоять на ногах и продолжать усердную работу.