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Иммобиле: «Сборная Италии имеет сплочённый коллектив»

сегодня, 08:46
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия9 : 1Логотип футбольный клуб АрменияАрменияМатч завершен

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле прокомментировал разгромную победу над командой Армении:

Я рад за себя, команду и тренера. Мы закончили, набрав максимальное количество очков, нам было весело. Я благодарю болельщиков в Палермо, было приятно играть здесь. Теперь нам интересно узнать, с кем встретимся на Евро-2020.

У нас правильный менталитет и очень хороший, сплоченный коллектив. Есть все составляющие, чтобы преуспеть, но мы должны твердо стоять на ногах и продолжать усердную работу.

Ранее главный тренер сборной Италии также поделился мнением о матче со сборной Армении

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ДАША Д
ДАША Д
   135 / 840
сегодня в 09:18
9-1 - расслабляет.
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