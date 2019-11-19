ГлавнаяНовости

Жоржиньо: «В этой сборной Италии есть частичка Бразилии»

сегодня, 11:02
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия9 : 1Логотип футбольный клуб АрменияАрменияМатч завершен

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо поделился эмоциями от матча с командой Армении:

Возможно, в этой сборной Италии есть частичка Бразилии. Мы демонстрируем атакующую игру. Быть может, мы могли бы сдерживаться в атаке из уважения к соперникам, но мы хотим наслаждаться футболом и радовать болельщиков, которые пришли на стадион, чтобы увидеть нас.

Теперь мы готовимся к более важным матчам против больших команд. Мы работаем над усилением наших слабых мест и привносим более сильные элементы в нашу игру. Я думаю, что мы можем достичь больших успехов вместе.

Для всех нас важно набраться опыта, так как у нас есть молодая команда и нам нужно много чему научиться. А этому можно научиться, только играя на высоком уровне.

Напомним, что ранее Жоржиньо поделился мнением о главном тренере сборной Италии.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кьеллини: «Манчини - настоящий архитектор»
Сегодня, 12:29 Комментарии2
Манчини: «Мы позитивно смотрим в будущее»
Сегодня, 12:06 Комментарии2
Агент Торрейры: «Смена позиции на поле наказала игрока»
Сегодня, 12:02 Комментарии2
Платини: «Дибала больше похож на Дель Пьеро и Баджо, чем на меня»
Сегодня, 11:43 Комментарии2
Платини назвал главного наследника Месси и Роналду
Сегодня, 11:15 Комментарии7
Платини: «Я снова в „Ювентусе“? Меня часто об этом спрашивают»
Сегодня, 11:05 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   6 / 836
сегодня в 12:36
Самохваловы от тренера и до массажиста.
Valeron112
Valeron112
сегодня в 11:34
Себя хвалит атом , глянем на Евро , как-бы на молекулы не распались Итальянские)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100