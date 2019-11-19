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Мостовой: «Кто будет помнить голы в ворота Сан-Марино?»

сегодня, 20:49
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:45 Не начался

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящую игру форварда национальной команды Артема Дзюбы в матче против Сан-Марино.

Это последняя игра отборочного цикла: здесь всё равно, как говорится, с кем играть. Сегодняшний план на игру зависит от тренера и его штаба. Как он захочет, так и сделает. Я бы вообще не придавал значения этой игре, потому что сейчас многие говорят о том, кто сколько забил, как забил, рекорд там какой-то, Артём может что-то. Да, может, но кто будет помнить голы в ворота Сан-Марино? Никому они не нужны. Пройдёт 20-30 лет, и люди будут помнить голы в ворота Франции, Германии, Аргентины. А Сан-Марино — нет. Поэтому выходите, играйте, а кого поставят — всё равно же решает главный тренер.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12 ответил 777dimon86
   52 / 836
сегодня в 21:47
Википедия будет помнить
Вова сказал запретить Википедию у нас своя педия теперь будет
youtomee
youtomee ответил Питер Ман
   546 / 836
сегодня в 21:46
Миллионы поклонников Дзюбы будут, а кто помнит голы Мостового?
"Миллионы поклонников Дзюбы" - цифра немного завышена)
Виталий Орос
Виталий Орос
сегодня в 21:42
777dimon86
777dimon86
   482 / 836
сегодня в 21:42
Википедия будет помнить
OLESOCC
OLESOCC
   300 / 836
сегодня в 21:30
Дзю - липовый рекордсмен!.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Питер Ман
   15 / 836
сегодня в 21:24
Миллионы поклонников Дзюбы будут, а кто помнит голы Мостового?
Откуда у этого дерева поклонники? Разве что 150 клонов Славнова
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   254 / 836
сегодня в 21:20
Значит по нулям играем.
Питер Ман
Питер Ман
   50 / 836
сегодня в 21:19
Миллионы поклонников Дзюбы будут, а кто помнит голы Мостового?
Союзник противников
Союзник противников
   526 / 836
сегодня в 21:19
Статистика и интернет всё помнят.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   15 / 836
сегодня в 21:16
Голубой лев из Питера будет помнить
kotmyshka
kotmyshka
   193 / 836
сегодня в 21:11
вратарь будет помнить
Сантус
Сантус ответил mortid
   100 / 836
сегодня в 21:07
Никто, половина страны даже на карте не смогут показать Сан-Марино :D
Оптимистично так...думаю 9 из 10...
BenderBender
BenderBender
   675 / 836
сегодня в 20:59
Только полено и будет помнить
mihaluch
mihaluch
   71 / 836
сегодня в 20:58
Статистика будет знать и помнить.
mortid
mortid
   178 / 836
сегодня в 20:57
Никто, половина страны даже на карте не смогут показать Сан-Марино :D
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