Мостовой: «Кто будет помнить голы в ворота Сан-Марино?»

Бывший футболист сборной России прокомментировал предстоящую игру форварда национальной команды в матче против Сан-Марино.

Это последняя игра отборочного цикла: здесь всё равно, как говорится, с кем играть. Сегодняшний план на игру зависит от тренера и его штаба. Как он захочет, так и сделает. Я бы вообще не придавал значения этой игре, потому что сейчас многие говорят о том, кто сколько забил, как забил, рекорд там какой-то, Артём может что-то. Да, может, но кто будет помнить голы в ворота Сан-Марино? Никому они не нужны. Пройдёт 20-30 лет, и люди будут помнить голы в ворота Франции, Германии, Аргентины. А Сан-Марино — нет. Поэтому выходите, играйте, а кого поставят — всё равно же решает главный тренер.