Мостовой: «Кто купит Дзюбу?»

Бывший капитан «Сельты» считает, что форвард «Зенита» останется в России.

Вряд ли Дзюба, куда ему? Кто его купит? При таких зарплатах, которые здесь, никто его не возьмёт. За границу нужно уезжать как Головин: правильно сделал, уехал, хотя многие, помню, первое время кричали: «Ой, зачем он уехал в какую-то команду». Многие даже такие слова умудрялись говорить. Я говорю: «Как? „Монако“ много лет подряд играет в еврокубках — как это не та команда?» А сейчас всё здорово: сейчас Головин лидер, нормально играет, справился.