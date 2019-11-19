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Мостовой: «Кто купит Дзюбу?»

сегодня, 20:10

Бывший капитан «Сельты» Александр Мостовой считает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба останется в России.

Вряд ли Дзюба, куда ему? Кто его купит? При таких зарплатах, которые здесь, никто его не возьмёт. За границу нужно уезжать как Головин: правильно сделал, уехал, хотя многие, помню, первое время кричали: «Ой, зачем он уехал в какую-то команду». Многие даже такие слова умудрялись говорить. Я говорю: «Как? „Монако“ много лет подряд играет в еврокубках — как это не та команда?» А сейчас всё здорово: сейчас Головин лидер, нормально играет, справился.

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Все комментарии
youtomee
youtomee ответил STVA 1
   546 / 836
сегодня в 21:49
Плюс зарплата , которую условный Кристал Пэлас не будет платить , а топам он не нужен.
он и Кристал Пэлас не нужен
Nekit92
Nekit92 ответил Т34
   97 / 836
сегодня в 21:39
Дзюба один раз продался, бомжи купили, а больше он никому не нужен.
Когда его бомжи купили? И куда он продался? Я чего то пропустил?
Вот как ты следишь за своим клупом, даже не знаешь кто продается а кто нет ухахаха
OLESOCC
OLESOCC ответил Так Себе Аналитик
   300 / 836
сегодня в 21:36
Снова Мостовой выпил и давай вещать. Дзюбу просто из-за возраста никто не возьмет, лет пять бы ему скинуть и взяли.
5 лет назад: А кто такой Дзюба? Не знаю!.
Pancher_95
Pancher_95
   156 / 836
сегодня в 21:23
С каких пор Головин лидер Монако?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   57 / 836
сегодня в 21:13
Сан-Марино и купит).
drug01
drug01
   80 / 836
сегодня в 21:11
Может кто то и купит?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Wolf77785
   15 / 836
сегодня в 21:04
а что с головином? тусуется с Монако на дне таблицы
А что с Паредасом? Тусуется на скамейке ПСЖ
Сантус
Сантус
   100 / 836
сегодня в 21:03
Вот положит трёшку сегодня СанМарине,все на коленях просить его будут....)
pam06
pam06 ответил Wolf77785
   56 / 836
сегодня в 20:54
а что с головином? тусуется с Монако на дне таблицы
Тусуется в ТОП-5 чемпионате, но в верху, в 3 очках от места в ЛЧ. Что Буратино не светит...
RIR68
RIR68
   445 / 836
сегодня в 20:54
а почему, когда наводишь курсор на Александра Мостового, появляется ссылка на Головина?
mortid
mortid
   178 / 836
сегодня в 20:52
Арабы могут взять, евнухом.
STVA 1
STVA 1 ответил Так Себе Аналитик
   114 / 836
сегодня в 20:51
Плюс зарплата , которую условный Кристал Пэлас не будет платить , а топам он не нужен.
Footbolista
Footbolista
   14 / 836
сегодня в 20:49
Cremen
Cremen
   134 / 836
сегодня в 20:41
Нужны только чаловы, миранчуки и зобнины, где они были когда сборная проигрывала?
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 836
сегодня в 20:40
Может Артема на аукцион выставить??? Кто больше даст , тому и продать?!? А заодно и посмотреть , как он востребован в Европе??? А может сразу в Китай???
КЭТиК
КЭТиК
   82 / 836
сегодня в 20:40
Китайцы им интересуются.
time out
time out ответил Т34
   28 / 836
сегодня в 20:40
Дзюба один раз продался, бомжи купили, а больше он никому не нужен.
А кому нужен трухлявый пень с длинным языком. Его и бомжи покупали только для того, чтобы он Спартак грязью поливал. Он нашел родственные души, прижился.
ЮЗИК
ЮЗИК
   299 / 836
сегодня в 20:38
Если только даром в третий дивизион
Т34
Т34
   16 / 836
сегодня в 20:37
Дзюба один раз продался, бомжи купили, а больше он никому не нужен.
Аксинья
Аксинья
   26 / 836
сегодня в 20:26
Дзюба наше всё-ё-ё и поэтому не продается...
Wolf77785
Wolf77785
   307 / 836
сегодня в 20:26
а что с головином? тусуется с Монако на дне таблицы
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   11 / 836
сегодня в 20:26
Снова Мостовой выпил и давай вещать. Дзюбу просто из-за возраста никто не возьмет, лет пять бы ему скинуть и взяли.
С детства за детство
С детства за детство
   41 / 836
сегодня в 20:24
Исландия, Норвегия, Шотландия, Финляндия, Швеция - все его купят, отопительный сезон никто не отменял, топить-то чем-то надо.
An Jo
An Jo
сегодня в 20:17
А чо его кто-то купить желает?
BenderBender
BenderBender
   675 / 836
сегодня в 20:14
Полено точно никому не нужно. Только с карликами и в нашем днищенском чемпе забивать может.
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