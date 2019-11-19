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Рахимов: «Сан-Марино - соперник другого уровня»

сегодня, 18:42
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:45 Не начался

Экс-тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассуждает о предстоящем матче Сан-Марино - Россия в рамках отбора на Евро-2020.

Сан-Марино — соперник другого уровня. Завершить отборочный цикл хочется с положительным результатом. Игроки находятся под контролем тренерского штаба 24 часа. Они лучше знают, кто и в каком состоянии находится. Думаю, будут изменения в составе сегодня. Новичков захотят попробовать в деле. 

Из молодёжной сборной приходят игроки в основную. Между этими командами должна быть прямая связь. Это футболисты, которые будут пополнять обойму сборной, они всегда на виду. Из молодёжки у игроков больше шансов попасть в основную команду. Если говорить о будущем, то до мартовского сбора времени много, и у каждого есть время проявить себя. 

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
   25 / 832
сегодня в 19:53
Ну и как молодежь может проявить себя когда у Черчесова есть Гелерме и Дзюба...
Cremen
Cremen
   137 / 832
сегодня в 19:40
Для кого как.
ДСА
ДСА
   238 / 832
сегодня в 19:33
Сан-Морино это не соперник
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