Рахимов: «Сан-Марино - соперник другого уровня»

Экс-тренер «Ахмата» рассуждает о предстоящем матче Сан-Марино - Россия в рамках отбора на Евро-2020.

Сан-Марино — соперник другого уровня. Завершить отборочный цикл хочется с положительным результатом. Игроки находятся под контролем тренерского штаба 24 часа. Они лучше знают, кто и в каком состоянии находится. Думаю, будут изменения в составе сегодня. Новичков захотят попробовать в деле.

Из молодёжной сборной приходят игроки в основную. Между этими командами должна быть прямая связь. Это футболисты, которые будут пополнять обойму сборной, они всегда на виду. Из молодёжки у игроков больше шансов попасть в основную команду. Если говорить о будущем, то до мартовского сбора времени много, и у каждого есть время проявить себя.