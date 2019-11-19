Нигматуллин: «Сан-Марино надо забивать много, сколько сможем»

Бывший вратарь сборной России поделился ожиданиями от матча национальной команды против Сан-Марино в отборочном турнире Евро-2020.

Учитывая, что на Евро мы уже вышли, а за первое место в группе не боремся, думаю, Черчесов изберет какой-то симбиоз. Скорее всего, выйдет кто-то из тех, кто обычно играет не так много. С другой стороны, нужен максимально положительный результат. Заканчивать отборочный цикл на негативном фоне не хотелось бы, а после Бельгии приятных эмоций мало. Так что Сан-Марино надо забивать много, сколько сможем. Говорить о какой-то расслабленности не приходится, Бельгия расслабила всех больше некуда. Думаю, настрой будет серьезным. И вряд ли сыграют люди, которых только вызвали.