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Нигматуллин: «Сан-Марино надо забивать много, сколько сможем»

сегодня, 16:23
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:45 Не начался

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча национальной команды против Сан-Марино в отборочном турнире Евро-2020.

Учитывая, что на Евро мы уже вышли, а за первое место в группе не боремся, думаю, Черчесов изберет какой-то симбиоз. Скорее всего, выйдет кто-то из тех, кто обычно играет не так много. С другой стороны, нужен максимально положительный результат. Заканчивать отборочный цикл на негативном фоне не хотелось бы, а после Бельгии приятных эмоций мало. Так что Сан-Марино надо забивать много, сколько сможем. Говорить о какой-то расслабленности не приходится, Бельгия расслабила всех больше некуда. Думаю, настрой будет серьезным. И вряд ли сыграют люди, которых только вызвали.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   178 / 837
сегодня в 17:11
Забьют, не Бельгия
beefs
beefs
   183 / 837
сегодня в 16:49
Чушь, кому нужны эти голы...
Ваня лучший
Ваня лучший
   25 / 837
сегодня в 16:42
А зачем? Потешить свое удемленное самолюбие? Уровень Сб. России от этого не поднимется. Реально мы во втором десятке команд Европы
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   210 / 837
сегодня в 16:34
Зобнин забьет сколько хочет, а Гильерме сколько хочет пропустит.
kotmyshka
kotmyshka
   227 / 837
сегодня в 16:34
хорошо бы не проиграть
cska plus
cska plus
   4 / 837
сегодня в 16:31
Надо просто победить.
Аксинья
Аксинья
   31 / 837
сегодня в 16:30
Наколотить штук 20 и можно считать себя будущими чемпионами Европы...
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