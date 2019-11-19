Рахимов: «Тренерский штаб сборной России доверяет Гильерме»

Экс-тренер «Ахмата» похвалил голкипера сборной России Гильерме накануне матча против Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020.

Может ли кто-то сместить Гильерме в воротах? У вратарей есть конкуренция между собой. Тренерский штаб доверяет Гильерме. Все говорят о его ошибках, а почему замечают его ошибки? Гильерме — вратарь высокого уровня. Для нас непривычно, когда голкипер такого класса допускает ошибки, но кто их не допускал? Мы ведь меньше говорим о моментах, когда Маринато спасает команду. Мы воспринимаем это как должное. Если брать матч с «Ювентусом», то после пропущенного мяча он несколько раз спас команду.