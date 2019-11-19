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Рахимов: «Тренерский штаб сборной России доверяет Гильерме»

сегодня, 19:07
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:45 Не начался

Экс-тренер «Ахмата» Рашид Рахимов похвалил голкипера сборной России Гильерме накануне матча против Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020.

Может ли кто-то сместить Гильерме в воротах? У вратарей есть конкуренция между собой. Тренерский штаб доверяет Гильерме. Все говорят о его ошибках, а почему замечают его ошибки? Гильерме — вратарь высокого уровня. Для нас непривычно, когда голкипер такого класса допускает ошибки, но кто их не допускал? Мы ведь меньше говорим о моментах, когда Маринато спасает команду. Мы воспринимаем это как должное. Если брать матч с «Ювентусом», то после пропущенного мяча он несколько раз спас команду.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   37 / 832
сегодня в 19:59
Гиля с Бельгией, конечно, прилично лажанул. Вратарь уровня сборной 3 из 4 от Бельгии должен был брать.
mihaluch
mihaluch
   70 / 832
сегодня в 19:58
В Бразилии никогда не было высококлассных вратарей.
Сп62
Сп62
   133 / 832
сегодня в 19:56
Игорь сказал своё слово, пусть скажут другие.
Морозовский
Морозовский
   2 / 832
сегодня в 19:56
Гильерме надо попросить на выход из сборной - у нас своих человек восемь лучше в воротах работают.
STVA 1
STVA 1 ответил BenderBender
   121 / 832
сегодня в 19:42
Игорь точно не хуже!
Abverin
Abverin
   146 / 832
сегодня в 19:35
Стоило такого из Бразилии подписывать, своих таких в каждой команде, кроме свиней.
ДАША Д
ДАША Д
   138 / 832
сегодня в 19:34
Уж лучше Акинфеев.
allemz
allemz ответил BenderBender
   42 / 832
сегодня в 19:34
Дырка бразильская. Думал, хуже Игоряна нет. Оказывается, есть.
Дух Игоряши витает над стадионом)
BenderBender
BenderBender
   655 / 832
сегодня в 19:22
Дырка бразильская. Думал, хуже Игоряна нет. Оказывается, есть.
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