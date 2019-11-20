Кирьяков: «Мы уверенно заняли второе место в группе»

Бывший футболист сборной России считает, что тренерский штаб подготовит национальную команду к Евро-2020 по всем параметрам.

Во вторник сборная России переиграла команду Сан-Марино со счетом 5:0 и завершила отборочный турнир на Евро-2020.

Случилось то, что мы и предполагали. Понятно, что фаворитом группы была сборная Бельгии, у нас не получилось навязать борьбу за первое место. Объективно они на сегодняшний момент просто сильнее, и две игры между собой это показали. В остальном наша сборная сейчас достаточно уверенно выглядит в матчах против соперников ниже уровнем, и это сыграло основную роль в том, что мы уверенно заняли второе место и по праву получили путевку на чемпионат Европы.

С бельгийцами мы однозначно будем играть по-другому, эти две игры дали пищу для размышлений и показали, что в открытый футбол соревноваться с ними смерти подобно. Черчесов будет готовиться к каждому матчу по отдельности и действовать от соперника. Наверняка мы выберем тактику такую же, как и в игре с испанцами на чемпионате мира, а там посмотрим, смогут ли они взломать такую плотную оборону.