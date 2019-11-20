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Кирьяков: «Мы уверенно заняли второе место в группе»

20 ноября 2019, 09:08
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков считает, что тренерский штаб подготовит национальную команду к Евро-2020 по всем параметрам. 

Во вторник сборная России переиграла команду Сан-Марино со счетом 5:0 и завершила отборочный турнир на Евро-2020.

Случилось то, что мы и предполагали. Понятно, что фаворитом группы была сборная Бельгии, у нас не получилось навязать борьбу за первое место. Объективно они на сегодняшний момент просто сильнее, и две игры между собой это показали. В остальном наша сборная сейчас достаточно уверенно выглядит в матчах против соперников ниже уровнем, и это сыграло основную роль в том, что мы уверенно заняли второе место и по праву получили путевку на чемпионат Европы.

С бельгийцами мы однозначно будем играть по-другому, эти две игры дали пищу для размышлений и показали, что в открытый футбол соревноваться с ними смерти подобно. Черчесов будет готовиться к каждому матчу по отдельности и действовать от соперника. Наверняка мы выберем тактику такую же, как и в игре с испанцами на чемпионате мира, а там посмотрим, смогут ли они взломать такую плотную оборону.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   108 / 833
20 ноября в 09:23
Конечно уверенно! Ведь кроме нас претенднтов на второе место , особо и не было.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   129 / 833
20 ноября в 09:11
Несет стандартную дребедень.
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