ГлавнаяНовости

Широков: «Буду рад, если Акинфеев вернется в сборную»

сегодня, 22:29

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал слухи о том, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев может вернуться в сборную России

К разговорам о возвращении Акинфеева в сборную я отношусь хорошо. Есть Акинфеев, а есть все остальные. Не в обиду другим прекрасным вратарям, но в настоящий момент и в последние 10 лет это так. Гильерме может обидеться, если вызовут Акинфеева, ведь Маринато отыграл весь цикл? Это в детском или любительском футболе могут быть обиды, а здесь ребята едут не в фантики играть, а на чемпионат Европы, где надо показывать лицо страны. Можно обижаться или нет, но если есть человек, который сейчас сильнее, нужно ставить его. Согласится ли сам Игорь – самый важный вопрос, да и надо смотреть, в какой он форме через полгода.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Силкин: «Дзюба - командный футболист»
Сегодня, 22:01 Комментарии3
Мостовой: «Кто будет помнить голы в ворота Сан-Марино?»
Сегодня, 20:49 Комментарии21
Мостовой: «Кто купит Дзюбу?»
Сегодня, 20:10 Комментарии36
Павлюченко: «Матч с Сан-Марино будет тренировочным»
Сегодня, 20:05 Комментарии2
Рахимов: «Тренерский штаб сборной России доверяет Гильерме»
Сегодня, 19:07 Комментарии10
Рахимов: «Сан-Марино - соперник другого уровня»
Сегодня, 18:42 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   77 / 833
сегодня в 22:58
Надо же кому-то на Евро пропускать.
Знатог
Знатог
   252 / 833
сегодня в 22:50
Акинфеев: «Буду рад, если Широков вернется в сборную»
Батон Судьбы
Батон Судьбы
   353 / 833
сегодня в 22:44
Акинфей гораздо лучше натурализованного.
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 833
сегодня в 22:41
Широков всегда уважительно к Игорю относился. Помню как он Шунина прижучил , когда тот распинался про столкновение Игоря с Веллитоном.
Но тут, все ясно похоже. Игорь решение принял!!!
kestich
kestich
   359 / 833
сегодня в 22:40
Уберите бразильца! Наигрывайте наших молодых!!! Сафонов и Максименко давно достойны сборной! Акинфеев тоже молодым начинал и всё сложилось!
Армейская душа
Армейская душа
   72 / 833
сегодня в 22:33
Да не вернётся он, уймитесь уже
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100