Широков: «Буду рад, если Акинфеев вернется в сборную»

Бывший полузащитник «Зенита» прокомментировал слухи о том, что голкипер ЦСКА может вернуться в сборную России.

К разговорам о возвращении Акинфеева в сборную я отношусь хорошо. Есть Акинфеев, а есть все остальные. Не в обиду другим прекрасным вратарям, но в настоящий момент и в последние 10 лет это так. Гильерме может обидеться, если вызовут Акинфеева, ведь Маринато отыграл весь цикл? Это в детском или любительском футболе могут быть обиды, а здесь ребята едут не в фантики играть, а на чемпионат Европы, где надо показывать лицо страны. Можно обижаться или нет, но если есть человек, который сейчас сильнее, нужно ставить его. Согласится ли сам Игорь – самый важный вопрос, да и надо смотреть, в какой он форме через полгода.