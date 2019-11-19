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Павлюченко: «Почеттино добился больших результатов с „Тоттенхэмом“»

19 ноября 2019, 23:56

Экс-нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко удивлен, что Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэма».

Конечно, для меня это неожиданная новость. Почетино добился больших результатов с «Тоттенхэмом». Команда по-настоящему обрела статус европейского топ-клуба. «Тоттенхэм» был в шаге от победы в Лиге чемпионов и был всегда среди претендентов на чемпионство в АПЛ. Очень жаль, что Маурисио покинул команду. Я верю, что Леви найдет достойную замену такому тренеру. Почетинно же можно только аплодировать за его работу в «Тоттенхэме». Очень классный специалист, он навсегда останется в сердцах лондонских болельщиков.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
   356 / 831
20 ноября в 08:09
Сейчас результата нет.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   129 / 831
20 ноября в 08:06
Чего тут удивительного?
cska plus
cska plus
   14 / 831
20 ноября в 07:07
Почеттино топовый тренер.
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