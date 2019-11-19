Павлюченко: «Почеттино добился больших результатов с „Тоттенхэмом“»

Экс-нападающий «Тоттенхэма» удивлен, что покинул пост главного тренера «Тоттенхэма».

Конечно, для меня это неожиданная новость. Почетино добился больших результатов с «Тоттенхэмом». Команда по-настоящему обрела статус европейского топ-клуба. «Тоттенхэм» был в шаге от победы в Лиге чемпионов и был всегда среди претендентов на чемпионство в АПЛ . Очень жаль, что Маурисио покинул команду. Я верю, что Леви найдет достойную замену такому тренеру. Почетинно же можно только аплодировать за его работу в «Тоттенхэме». Очень классный специалист, он навсегда останется в сердцах лондонских болельщиков.