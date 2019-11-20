Бубнов: «России предстоит бороться за вторую строчку на Евро с Данией»

Бывший футболист «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов после победы сборной России над командой Сан-Марино подвел итоги отборочного цикла Евро-2020. В финальной стадии турнира российская команда сыграет в одной группе с командами Бельгии и Дании, третий соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.

Что касается итогов отборочного цикла, то нам нужно благодарить жребий, отправивший к нам в группу таких слабых соперников. Сборная потерпела всего два поражения как раз потому, что никто не мог оказать серьезного сопротивления, кроме Бельгии. Даже с шотландцами, несмотря на победы, нам пришлось изрядно помучиться, а в каких-то моментах и вовсе рассчитывать на удачу. А остальных можно попросту не брать в расчет. О чем говорить, если Казахстан позволяет Сан-Марино забить?!