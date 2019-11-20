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Бубнов: «России предстоит бороться за вторую строчку на Евро с Данией»

20 ноября 2019, 09:04
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов после победы сборной России над командой Сан-Марино подвел итоги отборочного цикла Евро-2020. В финальной стадии турнира российская команда сыграет в одной группе с командами Бельгии и Дании, третий соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.

Что касается итогов отборочного цикла, то нам нужно благодарить жребий, отправивший к нам в группу таких слабых соперников. Сборная потерпела всего два поражения как раз потому, что никто не мог оказать серьезного сопротивления, кроме Бельгии. Даже с шотландцами, несмотря на победы, нам пришлось изрядно помучиться, а в каких-то моментах и вовсе рассчитывать на удачу. А остальных можно попросту не брать в расчет. О чем говорить, если Казахстан позволяет Сан-Марино забить?!

Будь у нас в группе хотя бы один соперник уровня Дании, с которой мы сыграем в финальной части, результат был бы совсем иной. Судя по всему, именно с ней предстоит бороться за вторую строчку, так как матчи против Бельгии мы все видели. У датчан крепкая команда, где много игроков из больших европейских чемпионатов — тот же Эриксен из «Тоттенхэма». Так что сборной России будет очень нелегко, а мы пока не узнали последнего соперника. С другой стороны, формат ЧЕ подразумевает выход в плей-офф и с третьего места, и, если нашей команде этого не удастся, это будет комедия!

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Все комментарии
galem72
galem72
   69 / 831
20 ноября в 12:45
Ещё один вангист-прогнозист. Ещё ни одного матча не сыграно, а он уже строчки расписывает.
mortid
mortid ответил karnager
   245 / 831
20 ноября в 11:36
Бубнов ONE LOVE. Черчесов в 18 был на пике, в 20 будет полный позор. Интересно, появится новый Аршавин в раздевалке после ЕВРО, как в 2012?
Дзюба, он мастер винить во всём тренеришок :D
Великолепный
Великолепный
   192 / 831
20 ноября в 11:09
Удачи нашим на Евро.
Cremen
Cremen
   59 / 831
20 ноября в 10:23
Что ни тарасовский специалист, то фигню несет тупую.
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
20 ноября в 09:42
Писатель фантаст.
Остапчук 67
Остапчук 67
   275 / 831
20 ноября в 09:39
Не каркай...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   29 / 831
20 ноября в 09:38
Исхожу из максимально неблагоприятного исхода для сборной. Возьмут одно очко , с Уэльсом, или финами. Фиаско нацгероя Дзюбы, который оторвётся сперва на своих партнёрах, а потом повторит знаменитые слова Аршавина, типа "это ваши проблемы". Возможен такой вариант?). Готовьтесь ёпта и поменьше понтов. Падать не так больно будет потом.
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман
   364 / 831
20 ноября в 09:37
Почему так пренебрежительно о четвертой корзине ? Потому, что она именно четвертая ? Так ведь санмарины с кипрами все уже закончились, еще попробуй с четвертой корзиной поиграть.
Zenit_84
Zenit_84
   323 / 831
20 ноября в 09:32
Будем биться
Беланов
Беланов
   465 / 831
20 ноября в 09:31
В принципе после "футболист спартака" можно дальше не читать - уровень "аналитики" свиней ниже плинтуса
Caniggia
Caniggia
   47 / 831
20 ноября в 09:20
А Финляндия и, тем более, Уэльс, типа, нам не соперники?
LOpp
LOpp
   19 / 831
20 ноября в 09:16
Или за третью строчку с Финляндией
VIPded
VIPded
   68 / 831
20 ноября в 09:15
Ещё не известно, кто из 4 корзинки прилетит...
karnager
karnager
   247 / 831
20 ноября в 09:12
Бубнов ONE LOVE. Черчесов в 18 был на пике, в 20 будет полный позор. Интересно, появится новый Аршавин в раздевалке после ЕВРО, как в 2012?
Багор
Багор
   61 / 831
20 ноября в 09:09
Тонко он подметил, как истинный тарасовский эксперт.
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