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Уткин: «У Дзюбы нет ни воли, ни характера. Бумажный солдат»

20 ноября 2019, 08:13
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Известный блогер и журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале подверг критике нападающего сборной России Артёма Дзюбу после заключительного матча отборочного цикла ЧЕ-2020 с командой Сан-Марино.

Ну да, «дно днищенское» орать своему лидеру «Дзюба, Дзюба, иди на ***!». У сборной России есть такие болельщики. Реально. Я бы назвал их «упивающиеся скотством». Не первая такая акция. Орловские, кажется, скрепоносцы. Ну так и что? Спортсмен в такой ситуации ярится. А Дзюба, он упивающийся любовью.

Вот как можно было выйти играть с Сан-Марино и не забить? Смысл вообще на финише сезона, впереди решающие матчи в ЛЧ, важнейшие игры в чемпионате России – иной смысл вообще переться в Сан-Марино был у Артёма, кроме как забить столько, сколько нужно?.. А он не забил ничего. И почему так вышло – даже и неважно. Очень большие ограничения у Артёма. И ментальные, и по мастерству. Когда отдаёшь себе в этом отчёт и вот таким любишь Дзюбу, это святая любовь. Как к медведю с оторванным ухом. Можно даже плюшевым. Когда полагаешь, что он гордость отечественного спорта, цвет и генофонд нации, наступает вот такой день, когда совершенно ясно. Нет, и никогда так не было. Ни воли и ни характера выдающегося. Бумажный солдат.

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Все комментарии
Краснодар-65
Краснодар-65
   221 / 831
вчера в 08:27
Если Дзюба бумажный солдат, то кто же тогда Уткин?
чемпионство с душком
чемпионство с душком ответил Великолепный
   331 / 831
21 ноября в 14:47
Царем вроде Мостового называли. Тогда уж должны были называть царь-2.
царек
зигзаг
зигзаг
   94 / 831
21 ноября в 10:37
Уткин прав тут. деревянный гопник дзюба реально из себя стал корчить топ после купленных матчей на ЧМ. А настоящие матчи вновь указали на место
beefs
beefs
   168 / 831
21 ноября в 07:35
Спорно все это, но Дзюба точно не звезда, а звездюк...
рус фан
рус фан
   240 / 831
20 ноября в 23:31
Думаю если Дзюба бы услышал это в лицо, бумажным солдатом стал бы Уткин, я бы ему прогулялся по лицу на месте Артема.
ARMENIAN
ARMENIAN
   191 / 831
20 ноября в 23:03
Не трогайте Дзюбу
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov ответил ZaZizu
   441 / 831
20 ноября в 22:31
Касательно поведения (не игры) на поле - так в принципе должен вести себя капитан (хотя не знаю кто в Зените в этой роли), а касательно его ишры на камеру вне поля, не припомню особо понтов и серии "я крутой а вы 77" (какие были у аршавина, широкова, и др). Чувак фактически популярен на данный момент, по жизни любит поболтать и постебать, так слодилось что утнего появилось много возможностей и он ими пользуется... ИМХО. А как игрок, для рпл как это не прискорбно Топ нап, дляя европы посредственный, но если Павлюк, или тем более Погреб играл, и Дзюба мог бы нлрмалтно себя чувствовать в условном Вэст Хэме
ZaZizu
ZaZizu ответил Dmitriy Semenov
   517 / 831
20 ноября в 22:06
Дружище, когда чел,считающий явно себя мега звездой российского футбола,в матче с Лейпцигом не бьёт в касание по воротам,а после третьего его теряет,а потом начинает вставлять Оздоеву,что тотне смог пробить по отскочившему к нему мячу-это явные понты.....ты посмотри его 3 последние матча за Зенит-чел ходит пешком и на всех ***дит,не хватает походки Макгрегора только! это не понты? кто-то должен был его спустить на землю
Некакойшенко
Некакойшенко
   46 / 831
20 ноября в 21:52
И ведь не поспоришь.
Газпромовской недоросль уже не повзрослеет.
Он уже давно мумифицирован.
Vave666
Vave666
   572 / 831
20 ноября в 21:33
у Васи с волей и с силой всё норм, но жирок выдает))
Raamtvall
Raamtvall
   487 / 831
20 ноября в 21:03
Не бумажный солдат, а деревянный ванька-встанька.
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov ответил ZaZizu
   441 / 831
20 ноября в 20:38
Про посредственность согласен, а вот понты ты путаешь со стёбом
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
   441 / 831
20 ноября в 20:36
Пипец впечатлил меня, Вася.. Вон скока накатал про него))) даже про святого Олега столько никогда не писал
andrefino13
andrefino13
   289 / 831
20 ноября в 20:36
Чем дурнее, тем моднее... Девиз таких как Уткин, Бузова и всего, что дёшево и сердито.
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
   441 / 831
20 ноября в 20:35
Может в чем то и прав, но последние строчки ждет конечно.. Вася у нас конечно характертщщще, отовсюду погнали а он продолжает в одиночку, самостоятельно, на просторах интернета громко пи.....ть на всю страну. И ведь умный толсятк то, понимает что без громкий и дерзких высказываний, да еще и приправленных матом, тобишь без добавки хафпа, и там станет никому не нужен и следовательно абсолютно невостребованным. Васе только дай повод хайпануть на оскорблениях и конфликтах, как с Тиной, Артемом и др. Не так много видел и слышал его балабольства в полном объеме а не вырезках соккера, так вот он очень часто в одном монологе высказывает 2 точки зрения, одну громко, обычно противоположную впечатлениям большинства или кого то из известных, экспертов, а другую адекватную но в кратце и тихо, как проблнски здравого смысла. Есть на толстом пузе светлые пятна, но Бес безвыходности и безрпботности заставляет пузана агрессивно хайповать
pomor 445
pomor 445
   203 / 831
20 ноября в 20:01
А что есть у Уткина, кроме несообразного жирного тела с толстым животом?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   264 / 831
20 ноября в 18:58
Да отстаньте вы уже все от дзюбы. Ну ляпнул, что 10 забьет, не получилось из за кричащих хмырей на трибуне. На Европе получится. Верим Вася Утким, Верим... Но не тебе... 😁 😁 😁.
d_fincher
d_fincher
   45 / 831
20 ноября в 18:51
Уткин ничего не понимает. Дзюба - лев!
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 831
20 ноября в 18:35
Скорей не бумажный, а деревянный, но высокий
arzamas
arzamas
   246 / 831
20 ноября в 17:59
Все эти "упивающиеся..." и прочие уткины - это для Дзюбы разменная монета для расплаты за успех и популярность. Завистников никто не отменял.
Артем , не принимай близко к сердцу мнение неудачников.
valt134
valt134
   121 / 831
20 ноября в 17:58
А зато мелочь в раздевалке тырил умеючи!
RIR68
RIR68
   443 / 831
20 ноября в 17:43
«упивающиеся скотством»
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так спартачей ещё не называли)))
ZaZizu
ZaZizu
   517 / 831
20 ноября в 17:19
можно любить или не любить уткина-это не отменит факта посредственности дзюбы как нападающего,он еикому в топ5 евро не нужен! А своими понтами,пафосом и постоянным ***дежом на партнёров он настроил половину разбирающихся в футболе болельщиков против себя!
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 831
20 ноября в 16:51
Самый большой Дзюбин враг - это его язык!!!
drug01
drug01
   96 / 831
20 ноября в 16:41
Да хвастун ещё.....
kolpankolpan
kolpankolpan ответил nikoladolgov
   433 / 831
20 ноября в 16:22
Дзюба и воровство в раздевалке Верхом цинизма был его поступок по отношению к партнеру по команде Владимиру Быстрову. На сборах в Австрии в раздевалке он украл у него деньги. Быстров попросил вывернуть всех карманы и, как ни странно, пропавшая сумма копейка в копейку оказалась в кармане Дзюбы. Речь шла всего о каких-то 20000 рублей, но благодаря этому поступку за ним закрепилось прозвище "клептоман" и он не смог заиграл в основном составе "Спартака" и был сослан в аренду в "Томь".
Точно с таким же успехом мусора заставляют выворачивать карманы и вдруг находят в них пакетики с героином. И ведь тащат в полицию.Вора за руку ловят , дядя.А то что в его карманах оказалось после тренировки даже в кино давным давно разрисовали.За сто лет такого не было ни в одной команде.Это тебе не школа что бы мелочь тырить по карманам в раздевалке. Дураков нет твой навоз по ушам развозить.Лучше тех у-ро.... расспроси из Спартака что подставу соорудили.
Свинельд
Свинельд
   258 / 831
20 ноября в 16:20
орать своему лидеру «Дзюба, Дзюба, иди на ***!». У сборной России есть такие болельщики. Реально. Я бы назвал их «упивающиеся скотством».

А я бы назвал их - болельщики Спартака!
Александр Алексатов
Александр Алексатов
   371 / 831
20 ноября в 16:06
не снятся ну никак алкашу может в радную заграницу на переделку
nikoladolgov
nikoladolgov ответил СПОРТ СПОРТ
   66 / 831
20 ноября в 15:48
Дзюба сомнительная и неприятная личность но больше терпеть не могу Уткина! Вася иди снимайся в День радио.......
Уткин и Дзюба - одного поля ягоды.
Братья халявщики.
Оба 62о. Но 62о высокооплачиваемое ...
Кто им платит ?
nikoladolgov
nikoladolgov
   66 / 831
20 ноября в 15:44
Дзюба и воровство в раздевалке

Верхом цинизма был его поступок по отношению к партнеру по команде Владимиру Быстрову. На сборах в Австрии в раздевалке он украл у него деньги. Быстров попросил вывернуть всех карманы и, как ни странно, пропавшая сумма копейка в копейку оказалась в кармане Дзюбы.

Речь шла всего о каких-то 20000 рублей, но благодаря этому поступку за ним закрепилось прозвище "клептоман" и он не смог заиграл в основном составе "Спартака" и был сослан в аренду в "Томь".
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