Уткин: «У Дзюбы нет ни воли, ни характера. Бумажный солдат»

Известный блогер и журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале подверг критике нападающего сборной России после заключительного матча отборочного цикла ЧЕ -2020 с командой Сан-Марино.

Ну да, «дно днищенское» орать своему лидеру «Дзюба, Дзюба, иди на ***!». У сборной России есть такие болельщики. Реально. Я бы назвал их «упивающиеся скотством». Не первая такая акция. Орловские, кажется, скрепоносцы. Ну так и что? Спортсмен в такой ситуации ярится. А Дзюба, он упивающийся любовью.