Генсек РФС Алаев: «Кучка псевдоболельщиков попыталась спровоцировать Дзюбу»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал оскорбительные выкрики болельщиков национальной команды в адрес нападающего во время матча отборочного цикла Евро-2020 с командой Сан-Марино.

Большое спасибо сборной за отборочный цикл. Большое спасибо нашему капитану и лидеру — Артёму Дзюбе, который делает много для команды и футбола.

Почему-то кучка псевдоболельщиков попыталась его спровоцировать, испортить всем нам праздник. На всю страну нашлась пара десятков человек, которые решили вот так цинично высказаться. И очень показательно, что гораздо громче болели другие, кто кричал «Дзюба молодец».

Мы все вместе сделаем всё, чтобы сборная играла в той атмосфере, к которой привыкла за последние годы.