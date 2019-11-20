ГлавнаяНовости

Генсек РФС Алаев: «Кучка псевдоболельщиков попыталась спровоцировать Дзюбу»

20 ноября 2019, 08:56
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал оскорбительные выкрики болельщиков национальной команды в адрес нападающего Артёма Дзюбы во время матча отборочного цикла Евро-2020 с командой Сан-Марино.

Большое спасибо сборной за отборочный цикл. Большое спасибо нашему капитану и лидеру — Артёму Дзюбе, который делает много для команды и футбола. 

Почему-то кучка псевдоболельщиков попыталась его спровоцировать, испортить всем нам праздник. На всю страну нашлась пара десятков человек, которые решили вот так цинично высказаться. И очень показательно, что гораздо громче болели другие, кто кричал «Дзюба молодец». 

Мы все вместе сделаем всё, чтобы сборная играла в той атмосфере, к которой привыкла за последние годы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Шипшев: «Допускали ошибки в простых ситуациях»
Вчера, 23:14 Комментарии3
Крыховяк: «Во втором тайме играли плохо»
Вчера, 22:55 Комментарии1
Сёмин: «Допустили простые ошибки, которые привели к двум голам»
Вчера, 22:39 Комментарии4
Агент Маньяков: «Стоимость Миранчука для Европы – не больше € 10 млн»
Вчера, 19:37 Комментарии27
Агент Зинченко: «Алексей Миранчук стоит от 20 до 30 миллионов евро»
Вчера, 18:56 Комментарии21
Президент «Урала» положительно оценил встречу с Дюковым
Вчера, 17:30 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
   69 / 831
20 ноября в 12:40
"...кучка псевдоболельщиков попыталась его спровоцировать..."

Болелам — респект, а зюба — псевдонападающий.

"...большое спасибо нашему капитану и лидеру — зюбе, который делает много для команды и футбола..."

Что конкретно он для футбола делает? Пафос и браваду распространяет? Навязанным плешивой системой идолом подрабатывает?
time out
time out
   41 / 831
20 ноября в 09:36
Дзюба спровоцировал себя сам. Надо держать язык за зубами и не выпендриваться.
Байкал-38
Байкал-38
   55 / 831
20 ноября в 09:27
Свиней надо не пускать на стадионы!!!
LOpp
LOpp
   19 / 831
20 ноября в 09:23
Стёпка со своими клонами оскорблял Дзюбу. Все ни как не может простить ему подброшенную табуретку Кокорину.
abramjan
abramjan
   85 / 831
20 ноября в 09:20
чего на человека накинулись...как будто он только сейчас такой стал
Footbolista
Footbolista
   15 / 831
20 ноября в 09:16
Дзюба очередной "стахановец" дутый...проходили уже...главное, чтобы потом не забухал...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   29 / 831
20 ноября в 09:08
Дзюба, сам провоцирует обещаниями. "Язык мой, враг мой"-это про него.
Project Pandora
Project Pandora
   76 / 831
20 ноября в 09:00
Под "парой десятков псевдоболельщиков" подразумевалась половина страны? Чинуша старается назвать белое чёрным. "Работает" товарищ, понимаю.
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
20 ноября в 09:00
Заслуживаем то, что имеем.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100