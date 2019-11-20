Генсек РФС Алаев: «Кучка псевдоболельщиков попыталась спровоцировать Дзюбу»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал оскорбительные выкрики болельщиков национальной команды в адрес нападающего Артёма Дзюбы во время матча отборочного цикла Евро-2020 с командой Сан-Марино.
Большое спасибо сборной за отборочный цикл. Большое спасибо нашему капитану и лидеру — Артёму Дзюбе, который делает много для команды и футбола.
Почему-то кучка псевдоболельщиков попыталась его спровоцировать, испортить всем нам праздник. На всю страну нашлась пара десятков человек, которые решили вот так цинично высказаться. И очень показательно, что гораздо громче болели другие, кто кричал «Дзюба молодец».
Мы все вместе сделаем всё, чтобы сборная играла в той атмосфере, к которой привыкла за последние годы.
Болелам — респект, а зюба — псевдонападающий.
"...большое спасибо нашему капитану и лидеру — зюбе, который делает много для команды и футбола..."
Что конкретно он для футбола делает? Пафос и браваду распространяет? Навязанным плешивой системой идолом подрабатывает?
Болелам — респект, а зюба — псевдонападающий.
"...большое спасибо нашему капитану и лидеру — зюбе, который делает много для команды и футбола..."
Что конкретно он для футбола делает? Пафос и браваду распространяет? Навязанным плешивой системой идолом подрабатывает?