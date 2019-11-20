«Челси» вновь пытается оспорить трансферный бан

20 ноября 2019, 12:37

Руководство «Челси» вновь подало апелляцию по делу о запрете со стороны ФИФА совершать трансферы на протяжении двух окон.

По информации британских СМИ , сегодня спортивный арбитражный суд начнет рассмотрение апелляции лондонского клуба, но сроки, требующиеся для решения дела неизвестны.