«Челси» вновь пытается оспорить трансферный бан

Руководство «Челси» вновь подало апелляцию по делу о запрете со стороны ФИФА совершать трансферы на протяжении двух окон.
По информации британских СМИ, сегодня спортивный арбитражный суд начнет рассмотрение апелляции лондонского клуба, но сроки, требующиеся для решения дела неизвестны.
До этого все апелляции «Челси» были отклонены. Напомним, что клуб был обвинен в 150 нарушениях правил при покупке молодых игроков.
На данный момент «Челси» занимает 3 строчку в таблице АПЛ, последний матч «синие» завершили победой над «Кристал Пэлас».
Попахивает пи....ом.
Попахивает пи....ом.
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бэдгайз фром Чукотка.)