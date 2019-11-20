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«Челси» вновь пытается оспорить трансферный бан

20 ноября 2019, 12:37

Руководство «Челси» вновь подало апелляцию по делу о запрете со стороны ФИФА совершать трансферы на протяжении двух окон.

По информации британских СМИ, сегодня спортивный арбитражный суд начнет рассмотрение апелляции лондонского клуба, но сроки, требующиеся для решения дела неизвестны.

До этого все апелляции «Челси» были отклонены. Напомним, что клуб был обвинен в 150 нарушениях правил при покупке молодых игроков.

На данный момент «Челси» занимает 3 строчку в таблице АПЛ, последний матч «синие» завершили победой над «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв
   271 / 831
20 ноября в 19:15
Челси итак хорошо справляется без трансферов имея таких молодых перспективных игроков как Томори Моунт Абрахам и Пулишич
The Frei
The Frei
20 ноября в 19:08
В 150 нарушениях правил при покупке молодых игроков.

Попахивает пи....ом.
Медив
Медив ответил Ptaha91
   128 / 831
20 ноября в 16:11
нафига им это нужно, вроде хорошо выглядит молодежь
Так в академию ж тоже нельзя никого покупать
Ptaha91
Ptaha91
   270 / 831
20 ноября в 12:42
нафига им это нужно, вроде хорошо выглядит молодежь
Don trambon
Don trambon
   95 / 831
20 ноября в 12:38
150 правил нарушили :DDD

бэдгайз фром Чукотка.)
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