Газизов: «Сборы в Сочи прошли хорошо, повреждений нет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал предстоящий матч 17-го тура РПЛ против «Сочи».

Все ребята в нормальном состоянии. Сборы в Сочи прошли хорошо, повреждений нет, все нормально.

Третий раз мы уже играем в этом сезоне против команды, у которой только-только уволили тренера. Для нас плачевно заканчиваются смены тренеров у соперника. Мы проиграли «Ахмату» и «Тамбову», надеюсь, завтра мы прервем эту серию.