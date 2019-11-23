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Газизов: «Сборы в Сочи прошли хорошо, повреждений нет»

вчера, 10:50
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи11:30 Не начался

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал предстоящий матч 17-го тура РПЛ против «Сочи».

Все ребята в нормальном состоянии. Сборы в Сочи прошли хорошо, повреждений нет, все нормально.

Третий раз мы уже играем в этом сезоне против команды, у которой только-только уволили тренера. Для нас плачевно заканчиваются смены тренеров у соперника. Мы проиграли «Ахмату» и «Тамбову», надеюсь, завтра мы прервем эту серию.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   100 / 853
вчера в 11:54
Сборы в Сочи прошли хорошо, договор с "Сочи" заключили.
Zenit_84
Zenit_84
   301 / 853
вчера в 11:44
Это радует
Багор
Багор
   41 / 853
вчера в 11:18
Сочи удачи!
Cleny
Cleny
   508 / 853
вчера в 11:12
Сочи только победы!
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 11:07
Сочи будет сильно сопротивляться.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   524 / 853
вчера в 10:59
немного про сочи



ПерекатиПоле
18.11.2019, 08:55
ответ пользователю Мишаня Дмитриев (раскрыть)
Жалко потерять команду не из Москвы, со своим стадионом. Будет как в нулевых, когда 8 московских команд было : игроки после договорняка при пустых трибунах, вместе ехали в ресторан, потом кутить, потом по домам.


Интересно а на каком основании динамо СП-б перемеинованное в сочи получило там же в сочи бесплатный дорогущий стадион, который строило государство опять же за деньги из бюджета и за наши налоги? болелы проекта и схем миллера до сих пор верят? ну ну кукарекайте дальше
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