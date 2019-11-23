Газизов: «Сборы в Сочи прошли хорошо, повреждений нет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал предстоящий матч 17-го тура РПЛ против «Сочи».
Все ребята в нормальном состоянии. Сборы в Сочи прошли хорошо, повреждений нет, все нормально.
Третий раз мы уже играем в этом сезоне против команды, у которой только-только уволили тренера. Для нас плачевно заканчиваются смены тренеров у соперника. Мы проиграли «Ахмату» и «Тамбову», надеюсь, завтра мы прервем эту серию.
ПерекатиПоле
18.11.2019, 08:55
ответ пользователю Мишаня Дмитриев (раскрыть)
Жалко потерять команду не из Москвы, со своим стадионом. Будет как в нулевых, когда 8 московских команд было : игроки после договорняка при пустых трибунах, вместе ехали в ресторан, потом кутить, потом по домам.
Интересно а на каком основании динамо СП-б перемеинованное в сочи получило там же в сочи бесплатный дорогущий стадион, который строило государство опять же за деньги из бюджета и за наши налоги? болелы проекта и схем миллера до сих пор верят? ну ну кукарекайте дальше
ПерекатиПоле
18.11.2019, 08:55
ответ пользователю Мишаня Дмитриев (раскрыть)
Жалко потерять команду не из Москвы, со своим стадионом. Будет как в нулевых, когда 8 московских команд было : игроки после договорняка при пустых трибунах, вместе ехали в ресторан, потом кутить, потом по домам.
Интересно а на каком основании динамо СП-б перемеинованное в сочи получило там же в сочи бесплатный дорогущий стадион, который строило государство опять же за деньги из бюджета и за наши налоги? болелы проекта и схем миллера до сих пор верят? ну ну кукарекайте дальше