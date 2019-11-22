Крыховяк: «Во втором тайме играли плохо»

Полузащитник «Локомотива» прокомментировал победу над «Тамбовом».

Очень жёсткая игра. Было важно победить, потому что наша безвыигрышная серия составляла пять матчей. Конечно, мы об этом говорили в команде. Пять матчей — это много. Перед этим туром мы отставали от «Зенита» на пять очков.

Почему пропустили быстрый гол в начале второй половины? Нужно было сохранять концентрацию. Во втором тайме играли плохо. Через три дня у нас матч с «Байером», и если мы хотим победить, сыграть нужно намного лучше.