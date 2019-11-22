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Крыховяк: «Во втором тайме играли плохо»

вчера, 22:55
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал победу над «Тамбовом».

Очень жёсткая игра. Было важно победить, потому что наша безвыигрышная серия составляла пять матчей. Конечно, мы об этом говорили в команде. Пять матчей — это много. Перед этим туром мы отставали от «Зенита» на пять очков.

Почему пропустили быстрый гол в начале второй половины? Нужно было сохранять концентрацию. Во втором тайме играли плохо. Через три дня у нас матч с «Байером», и если мы хотим победить, сыграть нужно намного лучше.

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Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
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вчера в 23:19
Как в ЛЧ.
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