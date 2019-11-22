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Сёмин: «Допустили простые ошибки, которые привели к двум голам»

вчера, 22:39
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Тамбовом».

Матч был очень тяжёлым. Нужно сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут. Допустили простые ошибки, которые привели к двум голам. Игра была неплохой, но наши ошибки внесли в неё интригу. Хорошо, что нашли волевые усилия и момент, чтобы забить третий гол. Нельзя не восхищаться Крыховяком. Всего пару дней назад он играл за сборную Польши, но вернулся в клуб в идеальном состоянии. Гжегож много сделал для сегодняшней победы.

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Все комментарии
Т34
Т34
   13 / 831
сегодня в 00:09
Ошибки допускали все, и хозяева и гости.
Сантус
Сантус
   72 / 831
вчера в 23:04
Когда тренеры перестанут говорить штампами?Допустили две ошибки...весь футбол из чьих то ошибок.Играли бы без них счёт 0-0 в каждом матче...
Cremen
Cremen
   59 / 831
вчера в 22:46
Судья спас Локо.
Багор
Багор
   61 / 831
вчера в 22:43
Еле отскочили от слабого Тамбова.
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