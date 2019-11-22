Сёмин: «Допустили простые ошибки, которые привели к двум голам»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу над «Тамбовом».

Матч был очень тяжёлым. Нужно сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут. Допустили простые ошибки, которые привели к двум голам. Игра была неплохой, но наши ошибки внесли в неё интригу. Хорошо, что нашли волевые усилия и момент, чтобы забить третий гол. Нельзя не восхищаться Крыховяком. Всего пару дней назад он играл за сборную Польши, но вернулся в клуб в идеальном состоянии. Гжегож много сделал для сегодняшней победы.