Агент Маньяков: «Стоимость Миранчука для Европы – не больше € 10 млн»

Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о трансферной стоимости хавбека «Локомотива» .

Цена Миранчука для Европы – не больше € 10 млн. Он не является основным игроком сборной, а второй выбор на позицию, где играет Головин. Серьезных перформансов на европейской арене у него тоже еще не было. Да, сейчас он в Лиге чемпионов смотрится неплохо, но не более. Для европейских клубов игра в международных турнирах выходит на первый план. Игра в РПЛ отходит на второй план.