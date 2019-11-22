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Агент Маньяков: «Стоимость Миранчука для Европы – не больше € 10 млн»

вчера, 19:37

Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о трансферной стоимости хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука.  

Цена Миранчука для Европы – не больше € 10 млн. Он не является основным игроком сборной, а второй выбор на позицию, где играет Головин. Серьезных перформансов на европейской арене у него тоже еще не было. Да, сейчас он в Лиге чемпионов смотрится неплохо, но не более. Для европейских клубов игра в международных турнирах выходит на первый план. Игра в РПЛ отходит на второй план.  

Стоит отметить, что Алексеем Миранчуком интересуется «Ювентус». Руководство туринского клуба впечатлила игра полузащитника в недавних матчах «Локомотива» со «старой синьорой».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   77 / 831
вчера в 23:12
все верно , 7-8лямов. а учитывая уже раздутую з/п, то он и близко никому не нужен.
Т34
Т34
   13 / 831
вчера в 23:06
Слишком много внимания к Миранчукам. Но они этого пока не заслуживают. Неплохие игроки, но не более.
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
вчера в 23:03
Братья за сотку давно уже в "зене" - обЪявить осталось, а сотка давно уже прОценты даёт!
Zeychba
Zeychba
   575 / 831
вчера в 22:50
Этот агент живет в прошлом, сейчас на игроков иные цены, какие 10 млн, смешно.
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил 25процентный клоун
   80 / 831
вчера в 22:38
Все вопросы задавайте Владим Владимировичу на Прямой линии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Алексей Миллер
   6 / 831
вчера в 22:13
Леха, дай нам газу под Суздалем, ну и асфальт
Краснодар-65
Краснодар-65 ответил КЭТиК
   221 / 831
вчера в 22:11
Никому неизвестный агент комментирует российскую звезду.
И это звезда?
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 831
вчера в 22:10
Все так
112910415
112910415
   67 / 831
вчера в 22:09
ну уж не меньше 15
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 21:46
Завистники.
Алексей Миллер
Алексей Миллер
   80 / 831
вчера в 21:45
Вот гад этот агент, для Ювентуса поставил ценник в 10 млн, а для моего Зенита - 30 млн. Придется отключить газ в его квартире, пока не сбросит цену на Миранчука.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   64 / 831
вчера в 21:33
Маньяков... я б с такой фамилией из дома не выходил).
dar_lan
dar_lan
   648 / 831
вчера в 21:19
...Агент Маньяков....

Агент кого ???
serh62
serh62
   456 / 831
вчера в 20:38
оба и 5 лямов не стоят
Багор
Багор
   61 / 831
вчера в 20:38
Одни свиньи на ветке, Кралю сначала продайте.
mihaluch
mihaluch
   98 / 831
вчера в 20:37
На сайте оценщики собрались?
juvenale
juvenale
   18 / 831
вчера в 20:22
вот адекватное мнение...цена миранчука не более 15 млн
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 831
вчера в 20:21
Никому неизвестный агент комментирует российскую звезду.
STVA 1
STVA 1
   108 / 831
вчера в 19:57
Теперь до зимнего ТО будут эту тему мусолить
Nekit92
Nekit92
   195 / 831
вчера в 19:57
Маньяков это фамилия или он маньяков агент?))
sihafazatron
sihafazatron
   7 / 831
вчера в 19:54
Агент Маньяков: «Стоимость Миранчука для Европы – не больше € 10 млн, а для туринского кабинета 100 € млн»
Сантус
Сантус
   72 / 831
вчера в 19:41
Миранчук может и желает,но ему не дадут....Будут 7 морочить:то денег мало,потом контракт дайте жирный...а потом ему станет 30.....
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Abverin
   80 / 831
вчера в 19:41
Даже это много, пять.
Миранчуки перейдут не в Ювентус, а в наш родной Зенит. Ты рад, Славнов?
renamed 5
renamed 5
   337 / 831
вчера в 19:41
Тогда Дзюба пару рублей стоит с половиной коней!
Майк Хоторн
Майк Хоторн
   179 / 831
вчера в 19:39
Агент Маньяков? Чикатило его клиент?
ermak6848
ermak6848
   329 / 831
вчера в 19:39
хорошая цена для Старта..
Abverin
Abverin
   48 / 831
вчера в 19:38
Даже это много, пять.
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