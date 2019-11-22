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Агент Зинченко: «Алексей Миранчук стоит от 20 до 30 миллионов евро»

вчера, 18:56

Алан Прудников, агент защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Ювентус».

Объективно по потенциалу, возрасту и дальнейшему выхлопу Миранчук стоит от 20 до 30 миллионов евро. Я могу хоть завтра миллионов 20 сразу и 3-5 миллионов бонусами принести и положить на стол в клуб. Но думаю, у руководства клуба цели другие. Во-первых, удержать игрока, а если и отпускать, то цену ждут космическую за 30. То, что касается «Ювентуса», то Фабио Паратичи всегда очень долго, но конкретно ведёт каждую сделку, и скажу так, он не будет переплачивать, сейчас в Европе очень много клубов перешли на систему, где клуб платит только 60-70% от ожидаемо запрашиваемой суммы, остальное бонусами и процентами со следующей продажи.

То, что касается Миранчуков, если у них есть желание поиграть в топовых футбольных странах, то в ближайшие 2 трансферных окна их агентам надо очень сильно поднапрячься, чтобы их клиенты не застряли в профессиональном развитии и не остались играть в России.

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Все комментарии
time out
time out
   43 / 833
вчера в 23:12
Агент Маньяков, агент Зинченко... Это что за публика, если один говорит цену Миранчука 10 млн евро, а второй З0? Уже одно такое расхождение в оценке говорит о полной некомпетентности этих деятелей. Какие-то шарлатаны!
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   85 / 833
вчера в 22:59
20 рублей его цена,но договорентусу можно смело продать за 100млн евро
Nikola45
Nikola45
   392 / 833
вчера в 22:10
Алексей показал в сборной сколько он стоит! )) Играя с барменами ))
Если только в рублях то я согласен!
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Бубнин
   86 / 833
вчера в 21:35
Алексей Борисович, со вторым местом уже решили вопрос? Вилков интересуется, в каком направлении работать, так сказать..
Фанаты нашего Зенита считают ЦСКА дружественным клубом, поэтому они должны занять второе место. Но вытянуть их будет очень тяжело из-за слабого состава. Придется Гинеру дать кредит на подкуп судей. Ну ничего, в личной встрече зато ЦСКА подарит нам 3 очка.
Одержимый хряк
Одержимый хряк ответил Бубнин
   73 / 833
вчера в 20:42
Алексей Борисович, со вторым местом уже решили вопрос? Вилков интересуется, в каком направлении работать, так сказать..
Вилкову уже пофиг.
Absinthe3
Absinthe3
   158 / 833
вчера в 20:38
от 20-ти до 30-ти. Каждый лям - большие деньги. Тупани уже: от одного до сорока))
Бубнин
Бубнин ответил Алексей Миллер
   71 / 833
вчера в 20:37
В сауне мы хорошенько выпили и обкашляли насущные вопросы
Алексей Борисович, со вторым местом уже решили вопрос? Вилков интересуется, в каком направлении работать, так сказать..
beefs
beefs
   174 / 833
вчера в 20:35
Нужно выбирать футбол или деньги...
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 833
вчера в 20:26
Один говорит, что не больше 10ти , другой 20-30, а сколько будет в итоге никто не знает.
Ждем ТО, вот там и посмотрим???
GYTSYL
GYTSYL
   81 / 833
вчера в 20:03
зенит и двадцатника не стоит(((
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   73 / 833
вчера в 19:39
В игоге Миранчук окажется у свиней и станет как Ташаев или Зобнин.
azures
azures
   57 / 833
вчера в 19:37
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил LOpp
       86 / 833
    вчера в 19:36
    А в сауну зачем ходили? Кошерные зенитовцы в сауну не мыться ходят.
    В сауне мы хорошенько выпили и обкашляли насущные вопросы
    Багор
    Багор
       61 / 833
    вчера в 19:35
    Это полено и пяти не стоит.
    LOpp
    LOpp ответил Алексей Миллер
       19 / 833
    вчера в 19:22
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         6 / 833
      вчера в 19:18
      10-15
      ДСА
      ДСА
         243 / 833
      вчера в 19:17
      20 млн. - маловато.
      Алексей Миллер
      Алексей Миллер
         86 / 833
      вчера в 19:16
        cska plus
        cska plus
           14 / 833
        вчера в 19:14
        Завидует, чтоле.
        dimagas2
        dimagas2
           170 / 833
        вчера в 19:09
        Нужно начинать с малого,если кто-то думает что его Бавария с МЮ прям завтра заберет то это фантазии. Фиорентина,Бетис,Эвертон вот команды где и играть дадут и уровень будет видно сразу.
        renamed 5
        renamed 5
           341 / 833
        вчера в 19:04
        Ща если не уедет,то будет не нужен как акинфеев,дзагоев,дзюба и прочие наши ЛЕГЕНДЫ ни кому даже и даром!!
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