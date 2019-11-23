Кузяев: «Игра получилась очень непростой»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал победу над «Рубином».

Игра была очень непростой — мы повели в счете, думали о том, что доведем игру до победы, но «Рубин» показал характер и сравнял. В какой-то момент во втором тайме стало даже немножко тревожно, потому что у них стали возникать неплохие моменты, но я рад, что в концовке нам удалось забить и вырвать победу.