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Кузяев: «Игра получилась очень непростой»

вчера, 17:17
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал победу над «Рубином».

Игра была очень непростой — мы повели в счете, думали о том, что доведем игру до победы, но «Рубин» показал характер и сравнял. В какой-то момент во втором тайме стало даже немножко тревожно, потому что у них стали возникать неплохие моменты, но я рад, что в концовке нам удалось забить и вырвать победу.

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Все комментарии
Александр Алексатов
Александр Алексатов ответил Морозовский
   185 / 853
вчера в 20:49
Да, позорище с вашей стороны!
    Александр Алексатов
    Александр Алексатов
       185 / 853
    вчера в 20:43
    не простой она получилась лишь потому что вы плять даже не хотели в нее играть момент на моменте -не забиваете
    срез на срезе нормальный пас разучились давать Рубин сразу в контратаку могли бы и проиграть брак передач запредельный
    Бубнин
    Бубнин
       81 / 853
    вчера в 18:07
    "...стало даже немножко тревожно, но судья вовремя взял игру под контроль".
    kastites
    kastites
       245 / 853
    вчера в 17:57
    Кузяеву надо прицел подправить
    feris1
    feris1
       122 / 853
    вчера в 17:34
    Если бы ты на пару с Ерохиным не транжирил моменты,то никакого валидола не было бы и в помине.
    cska plus
    cska plus
       20 / 853
    вчера в 17:27
    Простых игр не бывает.
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 853
    вчера в 17:23
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