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Карпин: «Надо выходить и играть, несмотря на проблемы»

вчера, 17:09
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед игрой с «Динамо» заявил, что проблемы с финансами не должны мешать футболистам на поле:

Состояние сборников? Оценим после игры с «Динамо». Футболисты вернулись без травм, за исключением Сигурдссона, который получил повреждение накануне матча на тренировке. Остальные нормально. У нас нет никаких ожиданий от матча. Будем играть как всегда. Прессинговать, если надо. Если смотреть на предыдущие матчи, то «Уфа» и «Тамбов» нам мяч не отдавали. Мы его забирали.

Не хочу обращать внимания на проблемы. Все, что было сказано, уже сказано. Сейчас вынесли сор из избы. Но в ней он был и до этого. Неправильно делать скидку на то, что такие вещи происходят. Надо выходить и играть. Футболисты думают или должны думать только об игре.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
   319 / 853
вчера в 19:44
Ерёменко конечно сегодня не хватало, но его отсутствие никак не повлияло на нарушения в нашей штрафной из-за которых и програли
drug01
drug01
   107 / 853
вчера в 17:58
Надо играть на победу
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 17:24
Волерик крепкий орешек.
BBK33
BBK33
   533 / 853
вчера в 17:11
Аж 17 минут прошло с момента опубликования предыдущей новости. Редакция праздновала волевую победу над аутсайдером?)
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