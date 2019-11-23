Карпин: «Надо выходить и играть, несмотря на проблемы»

Главный тренер «Ростова» перед игрой с «Динамо» заявил, что проблемы с финансами не должны мешать футболистам на поле:

Состояние сборников? Оценим после игры с «Динамо». Футболисты вернулись без травм, за исключением Сигурдссона, который получил повреждение накануне матча на тренировке. Остальные нормально. У нас нет никаких ожиданий от матча. Будем играть как всегда. Прессинговать, если надо. Если смотреть на предыдущие матчи, то «Уфа» и «Тамбов» нам мяч не отдавали. Мы его забирали.

Не хочу обращать внимания на проблемы. Все, что было сказано, уже сказано. Сейчас вынесли сор из избы. Но в ней он был и до этого. Неправильно делать скидку на то, что такие вещи происходят. Надо выходить и играть. Футболисты думают или должны думать только об игре.