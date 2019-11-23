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Шалимов: «Мы довольны, что увезли три очка»

вчера, 14:00
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов в эфире «Матч Премьер» прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.

Мы готовились к игре. В любом матче есть моменты, когда команда с мячом или без мяча. У нас была установка атаковать всех трех центральных защитников. У нас это получалось. Хороший первый тайм провели. Были опаснее и владели инициативой.

Нам нужны очки. Мы довольны, что увезли три очка. Тяжелейший выезд, думаю, не только для нас. В целом игрой доволен. Во втором тайме нас поджали, но это нормально. Большое внимание уделили тому, что происходит в штрафной. И по количеству, и по качеству все хорошо.

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Все комментарии
Bullкин
Bullкин
   478 / 853
вчера в 16:19
А когда этого свинопаса главным по любви с овцами успели назначить? Уж более говеного тренера в РПЛ точно не найти!
ДАША Д
ДАША Д
   197 / 853
вчера в 16:05
Шалимов купается в славе.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 853
вчера в 15:50
Увезли? А заслужили? Гыгыгы
Leha-ha50
Leha-ha50
   21 / 853
вчера в 15:36
Ахмат с победой!!! Борьба за выживание идет просто умопомрачительная!!!
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 15:19
Дежурные слова обычной хрющи.
Василий 50
Василий 50
   575 / 853
вчера в 15:15
Твоей заслуги нет.
ДСА
ДСА
   235 / 853
вчера в 15:00
Жизнь налаживается.
kotmyshka
kotmyshka
   265 / 853
вчера в 14:56
естественно
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   320 / 853
вчера в 14:25
Молодцы,заслужили по игре.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Cleny
   320 / 853
вчера в 14:24
Что подарил судья?Назови эпизоды.Если пендаль,то мяч попал в руку и изменил траекторию.А то что арбитр несколько раз не показал желтую сопернику это нормально? И почему Оренбург должен был побеждать,у них состав сильнее?
Cleny
Cleny
   508 / 853
вчера в 14:08
Судья подарил, еще аукнется такая победа позорная.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Против ЦСКА
   11 / 853
вчера в 14:06
Увезли, но не заслужили.
Заслужили, полностью по игре.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   475 / 853
вчера в 14:01
Увезли, но не заслужили.
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