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Федотов: «У всех есть вопросы к судейству»

вчера, 14:10
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов в эфире «Матч Премьер» прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ.

Не только у меня, но и у вас, и у большей части населения есть вопросы к судейству. Обидно, мы не смогли подарить нашим болельщикам победу. На первый план вышли ребята со свистком. Самый главный показатель — это болельщик. То, что они скандировали, определение качества работы арбитра.

Хочется извиниться перед болельщиками за очередное унижение. Но мы пытаемся, отдаемся без остатка, то что умеем показываем на футбольном поле. И впредь и дальше будем отдавать все, чтобы радовать болельщиков прекрасной игрой. Несмотря на поражение, болельщики проводили аплодисментами. Парни сделали все и гораздо больше, чтобы уйти от поражения.

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Все комментарии
beefs
beefs
   172 / 853
вчера в 16:11
Опять судьи...
mangoх12
mangoх12
   47 / 853
вчера в 15:19
надо новых судей привлекать.. старые замазаны
Морозовский
Морозовский
   5 / 853
вчера в 15:06
Молодец, Еськов, а то привыкли - нам, бакланам бы, за так!
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 15:04
Пока федун в футболе судейство будет такое.
VIPded
VIPded
   63 / 853
вчера в 15:01
Судеек на мыло!!!
time out
time out ответил mihaluch
   44 / 853
вчера в 15:00
Опять судейство!
Если не судили в пользу газпромовских, значит надо сразу рот открывать.
mihaluch
mihaluch
   100 / 853
вчера в 14:55
Опять судейство!
NAZAR 007
NAZAR 007
   11 / 853
вчера в 14:55
Как обычно у Федотова : или судья, или сами виноваты.
Ничего не меняется в оценке игры этого пафосного дяди)
А то, что соперник навязал свою игру и не дал "пуховикам"
по сути ни малейшего намека даже на ничью, это мимо))
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   84 / 853
вчера в 14:21
Судья испаганил игру.
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