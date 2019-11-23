Федотов: «У всех есть вопросы к судейству»

Главный тренер «Оренбурга» в эфире «Матч Премьер» прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ .

Не только у меня, но и у вас, и у большей части населения есть вопросы к судейству. Обидно, мы не смогли подарить нашим болельщикам победу. На первый план вышли ребята со свистком. Самый главный показатель — это болельщик. То, что они скандировали, определение качества работы арбитра.

Хочется извиниться перед болельщиками за очередное унижение. Но мы пытаемся, отдаемся без остатка, то что умеем показываем на футбольном поле. И впредь и дальше будем отдавать все, чтобы радовать болельщиков прекрасной игрой. Несмотря на поражение, болельщики проводили аплодисментами. Парни сделали все и гораздо больше, чтобы уйти от поражения.