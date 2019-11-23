Президент «Оренбурга»: «Обратимся в РФС по поводу ужасного судейства»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал судейство в этом сезоне и в частности в матче с «Ахматом»:

Мне трудно комментировать, поскольку сам матч я не видел, но из разговора с коллегами понял, что опять то же самое - необъективное судейство. Добавить к этому нечего.

Сейчас я дал задание подобрать по всем 17 турам моменты, где в примерно схожих ситуациях в одних случаях в одну сторону судья назначал пенальти, а в другую - нет. На неделе сделаем такую подборку и будем обращаться в РФС и РПЛ , потому что это просто безобразие. Приезжает один судья, другой, а результат все тот же. Мы не можем позволить так относиться к нашему клубу.

То, что происходит сейчас, - не есть хорошо.