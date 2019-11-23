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Президент «Оренбурга»: «Обратимся в РФС по поводу ужасного судейства»

вчера, 20:29
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал судейство в этом сезоне и в частности в матче с «Ахматом»:

Мне трудно комментировать, поскольку сам матч я не видел, но из разговора с коллегами понял, что опять то же самое - необъективное судейство. Добавить к этому нечего.

Сейчас я дал задание подобрать по всем 17 турам моменты, где в примерно схожих ситуациях в одних случаях в одну сторону судья назначал пенальти, а в другую - нет. На неделе сделаем такую подборку и будем обращаться в РФС и РПЛ, потому что это просто безобразие. Приезжает один судья, другой, а результат все тот же. Мы не можем позволить так относиться к нашему клубу.

То, что происходит сейчас, - не есть хорошо.

Ранее судейство раскритиковал главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 853
сегодня в 00:40
Та, наплевать на вас "Зениту" - они не будут Дюкова просить, чтобы вас тащили, другого себе поставщика очков найдут. Вон, намедни, уже промониторили президента Иванова с Урала - Иванов доволен был, восторгался встречей!
Питер рулит
Питер рулит
   432 / 853
вчера в 22:41
зверушек как тянули судейки,так и будут тянуть...
Т34
Т34
   16 / 853
вчера в 20:55
Да не переживай, зато у вашего родственника судьи судят так, как надо. Порадуйся за них, легче станет.
Миша Вилков
Миша Вилков ответил PATRIOT1965
   13 / 853
вчера в 20:36
Ничего ,своего родственника Сочи выиграете в следующем туре.))))Вы же два приемные сыны Зенита.))))
Это как Леша Миллер решит, сочинскому филиалу тоже очки нужны.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   320 / 853
вчера в 20:34
Ничего ,своего родственника Сочи выиграете в следующем туре.))))Вы же два приемные сыны Зенита.))))
beefs
beefs
   172 / 853
вчера в 20:34
Когда же это закончится?
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