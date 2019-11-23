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Докампо: «Мастерство Дзюбы решило исход матча»

вчера, 18:40
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал поражение от «Зенита».

Думаю, что сегодня исход решило преимущество в мастерстве игроков «Зенита». Это было определяющим фактором. Мы старались, пытались, конечно, были и ошибки, но после забитого нами гола у нас был отрезок, когда могли рассчитывать на большее. Не получилось. А потом мастерство Дзюбы решило исход матча.

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Все комментарии
nubom
nubom ответил cska plus
   50 / 853
вчера в 21:35
Подкалывает испанец Дзюбу.
... и, тем самым, еще больше подкалывет своих!
pomor 445
pomor 445
   208 / 853
вчера в 20:17
От распрей болельщиков просто-напросто тошнит. Каждый найдёт у себя зёрнышко и говёшку у соперника. Судья всегда настроен против его команды. Своя победа всегда закономерная, а чужая липовая. И т.д. и т.п.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   159 / 853
вчера в 20:10
Думаю,рекламировать во всех сайтах деоевянного указ сверху,а то смешно все это.
Лучшие игроки Джакия,Гловин в России,о них молчат.Дзюбу не подписали бы аутсайдеры Испании,АПЛ,Германии итд а тут лживая,деревянная распиаранная Бузодзюба-самые худшие из всех.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   34 / 853
вчера в 20:01
А, где ваше мастерство? Дали забить самому медленному напу в РПЛ! С какого черта начали играть в Чапая? Забили и на радостях в полные штаны побежали забивать второй?? И чё? Спасибо Совету директоров клуба? С какого кера убирали Бердыева? Ну смешно, ей богу...
Гавроша
Гавроша ответил Литейный 4
   76 / 853
вчера в 19:58
Дзюба в пол ноги играл. Впереди более важный матч с Лионом. Гыгыгы
Даже такой он круче всех.
stachel
stachel
   685 / 853
вчера в 19:38
Тёма лучше бы свое мастерство с сб. Бельгии показывал. А против обороны уровня пердива, это мастерство не уровня змс, а скорее кмс ))) Убожество это..
Морозовский
Морозовский
   5 / 853
вчера в 19:35
ВСЕ привыкли, что Дзюба забивает из офсайда - такое у него "мастерство". И каждый раз чести лишается этим "мастерством".
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 853
вчера в 19:21
Дзюба в пол ноги играл. Впереди более важный матч с Лионом. Гыгыгы
Гавроша
Гавроша
   76 / 853
вчера в 19:02
Даже итальянец признал что дзюба крут. Только в свинарнике не согласны - они же его даром отдали.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 853
вчера в 19:00
Мастерство игроков Зенита и в целом команды, классом выше татар. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 853
вчера в 18:58
Дэюба ответил неадекватам: - Нате, выкусите!!!
Гыгыгы
batman555
batman555
   761 / 853
вчера в 18:58
Матч с сильной командой-ДНО матч с самой слабо-ДНО!!!! Мне показалось даже пару игроков Сан-Марино не уступали Дзюбе в технике.......... Ибрагимович ты наш!))))) Клоун ты наш)))) Завязывай с футболом...иди экспертом на матч тв...вот там у тебя действительно получится)))))
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   84 / 853
вчера в 18:53
Зенит с победой!
batman555
batman555
   761 / 853
вчера в 18:53
Он своё мастерство нам уже показал в матче с Бельгией и Сан-Марино........)))))))))))
волгодон 2
волгодон 2
   26 / 853
вчера в 18:52
Какое там наx.рен мастерство? Они там сговорились дереву льстить как бабе некрасивой.
Gloomy59
Gloomy59
   408 / 853
вчера в 18:47
Дон Эдуардо Докампо будьте великодушны, и укажите нам россиянам, где и как оно выглядет это мастерство у Дзюбы???!!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   60 / 853
вчера в 18:45
мастерство воспитанников зенита решило исход для Динамо
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 18:44
Подкалывает испанец Дзюбу.
-Хостинский-
-Хостинский-
   526 / 853
вчера в 18:43
Зае.. л этот Дзюба уже, су.. Везде он
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