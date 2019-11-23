Докампо: «Мастерство Дзюбы решило исход матча»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение от «Зенита».

Думаю, что сегодня исход решило преимущество в мастерстве игроков «Зенита». Это было определяющим фактором. Мы старались, пытались, конечно, были и ошибки, но после забитого нами гола у нас был отрезок, когда могли рассчитывать на большее. Не получилось. А потом мастерство Дзюбы решило исход матча.