Докампо: «Мастерство Дзюбы решило исход матча»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал поражение от «Зенита».
Думаю, что сегодня исход решило преимущество в мастерстве игроков «Зенита». Это было определяющим фактором. Мы старались, пытались, конечно, были и ошибки, но после забитого нами гола у нас был отрезок, когда могли рассчитывать на большее. Не получилось. А потом мастерство Дзюбы решило исход матча.
Лучшие игроки Джакия,Гловин в России,о них молчат.Дзюбу не подписали бы аутсайдеры Испании,АПЛ,Германии итд а тут лживая,деревянная распиаранная Бузодзюба-самые худшие из всех.
Лучшие игроки Джакия,Гловин в России,о них молчат.Дзюбу не подписали бы аутсайдеры Испании,АПЛ,Германии итд а тут лживая,деревянная распиаранная Бузодзюба-самые худшие из всех.
Гыгыгы
Гыгыгы