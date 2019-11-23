Марков: «Играли с „Зенитом“ на равных»

Нападающий «Рубина» прокомментировал поражение от «Зенита».

Забить забили, но проиграли матч, очень обидно. Считаю, играли на равных с лидером чемпионата.

Мы разобрали, как играть против прессинга. И «Зенит», кроме забросов на Дзюбу, ничего во втором тайме не показал.

В первом тайме — да, мы не знали, как из-под него выходить. Тренерский штаб внёс коррективы, и заиграли по-другому.