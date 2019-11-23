ГлавнаяНовости

Марков: «Играли с „Зенитом“ на равных»

вчера, 18:25
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Рубина» Евгений Марков прокомментировал поражение от «Зенита».

Забить забили, но проиграли матч, очень обидно. Считаю, играли на равных с лидером чемпионата.

Мы разобрали, как играть против прессинга. И «Зенит», кроме забросов на Дзюбу, ничего во втором тайме не показал.

В первом тайме — да, мы не знали, как из-под него выходить. Тренерский штаб внёс коррективы, и заиграли по-другому.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хавбек «Уфы» Гиоргобиани: «Главная опасность „Сочи“ – Заболотный и Нобоа»
Сегодня, 00:23 Комментарии0
Асхабадзе прокомментировал нападение фанатов на игроков «Факела»
Вчера, 22:53 Комментарии5
Бубнов: «„Ростов“ играет за Карпина»
Вчера, 22:03 Комментарии14
Агент Маньяков: «Фомин – это российский Бускетс»
Вчера, 21:17 Комментарии7
Шунин: «„Динамо“ сегодня немного повезло»
Вчера, 21:03 Комментарии4
Филипп: «Сегодня VAR был на стороне „Динамо“»
Вчера, 20:45 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   418 / 853
вчера в 22:21
Смешно читать "на равных". Зениту нет равных)))))
Александр Алексатов
Александр Алексатов
   185 / 853
вчера в 20:24
на равных ты только в тетрис можешь играть диражабль надутый
mihaluch
mihaluch
   100 / 853
вчера в 19:56
Маркову это только показалось.
Морозовский
Морозовский
   5 / 853
вчера в 19:47
За судейкой Ивановым давно уже тянется лазурный шлейф. Когда "зеню" он обслуживает, выиграть у лазурятника не представляется возможным.
stachel
stachel
   685 / 853
вчера в 19:43
А Семак по другому не умеет, чисто уфимская схема - бей-беги и грузи на столба, авось отлетит куда надо. С Рубином со скрипом прокатило, а с Локо уже нет.
ДАША Д
ДАША Д
   197 / 853
вчера в 19:30
И на94 на тех кто ругал.
averoniy
averoniy
   186 / 853
вчера в 18:50
Насмешил.
Clavан
Clavан
   142 / 853
вчера в 18:47
Скажите спасибо, что Зениту не было возможности пятерик отгрузить, более ответственные матчи впереди.
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 18:43
Играли на равных но профукали.
Gloomy59
Gloomy59
   408 / 853
вчера в 18:42
Когда играют на равных - результат ничейный!
А что ожидал увидеть Марков от Зенита???
Заброс в сторону столба - это главная тактика на матч!!!!! ВЕЗДЕ И ВСЮДУ!!!!!!!
БЫЛО И БУДЕТ ПРИ СЕМАКЕ!!!!!
Т34
Т34
   16 / 853
вчера в 18:39
Игра была равной, но в результате перевесил зенит, так как на его чашу весов нагло уселся судья Иванов.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 853
вчера в 18:37
Это кто там на равных играл? Он что там курнул после матча? Гыгыгы
Бубнин
Бубнин
   81 / 853
вчера в 18:37
"По офсайдам сыграли с "Зенитом" на равных!"
За адекватность
За адекватность
   39 / 853
вчера в 18:36
"Мы разобрали, как играть против прессинга. И «Зенит», кроме забросов на Дзюбу, ничего во втором тайме не показал." Главное чтобы против "Лиона" умудрились что-то показать.
ФАЛЬШЫФКА
ФАЛЬШЫФКА
   74 / 853
вчера в 18:29
А игру выиграл для проекта Иванов!
Питер Ман
Питер Ман
   46 / 853
вчера в 18:29
Играл Зенит с вами, захотели бы, отгрузили бы 5 снова
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100