Марков: «Играли с „Зенитом“ на равных»

Нападающий «Рубина» Евгений Марков прокомментировал поражение от «Зенита».
Забить забили, но проиграли матч, очень обидно. Считаю, играли на равных с лидером чемпионата.
Мы разобрали, как играть против прессинга. И «Зенит», кроме забросов на Дзюбу, ничего во втором тайме не показал.
В первом тайме — да, мы не знали, как из-под него выходить. Тренерский штаб внёс коррективы, и заиграли по-другому.
А что ожидал увидеть Марков от Зенита???
Заброс в сторону столба - это главная тактика на матч!!!!! ВЕЗДЕ И ВСЮДУ!!!!!!!
БЫЛО И БУДЕТ ПРИ СЕМАКЕ!!!!!
А что ожидал увидеть Марков от Зенита???
Заброс в сторону столба - это главная тактика на матч!!!!! ВЕЗДЕ И ВСЮДУ!!!!!!!
БЫЛО И БУДЕТ ПРИ СЕМАКЕ!!!!!