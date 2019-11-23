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Медведев: «„Рубин“ не ставил автобус, а играл в футбол»

вчера, 20:22
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу питерцев над «Рубином» в игре 17-го тура РПЛ:

Погода не самая футбольная, состояние поля по мере игры ухудшалось - непросто играть в таких условиях, поле было не жесткое, а мягкое. «Рубин» проявил свои лучшие качества, играл активно и прессинговал. Быстрый гол «Зениту», конечно же, пошел на пользу.

Во втором тайме у «Зенита» был ряд неиспользованных моментов, потом прозвучало два тревожных звонка, с третьего соперник забил. У нас на матче не было VAR, но есть мнение, что в игре были спорные моменты - надо смотреть со всех позиций, но даже если оба гола команд были из офсайдов, все равно победа должна быть на стороне «Зенита».

Повсеместное использование VAR - это очень важно, чтобы в таких пограничных ситуациях можно было прибегнуть к телеметрии.

После перерыва на матчи сборных игроки иногда приезжают в клуб за два дня до матча, после долгих перелетов идет акклиматизация, они перебираются из тепла в холод. Это очень важная победа, тем более над таким непростым соперником, который не «ставил автобус», а играл в футбол. 

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
   277 / 853
вчера в 22:15
автобус обычно сейчас ставит Зенит Семак любит так играть в матче с Лионом опять увидим питерский трамвай
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 21:00
Медведеву не верю и не доверяю.
ДСА
ДСА
   235 / 853
вчера в 20:31
Рубин играл и проиграл.
Big krendel
Big krendel
   32 / 853
вчера в 20:29
Если бы играли, то получили бы не 2, а побольше гола.
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