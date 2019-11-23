«Милан» и «Наполи» не выявили победителя

В матче 13-го тура итальянской Серии А «Милан» и «Наполи» сыграли вничью. На данный момент «россонери» занимают 11 строчку (15 очков), «Наполи» на 7 месте (21 очко).
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Милан» - «Наполи» 1:1 (1:1)
Голы: Бонавентура 29 - Лосано 24
«Милан»: Доннарумма, Конти, Мусаккьо, Романьоли, Тео Эрнандес, Лукас Пакета, Билья (Калабрия 73), Крунич, Ребич (Кессье 46), Пёнтек (Рафаэл Леау 85), Бонавентура
Главный тренер: Джампаоло Марко.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хисай, Кальехон (Мертенс 58), Аллан, Зелински, Элмас, Лосано (Льоренте 83), Инсинье (Юнес 65)
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждения: Лукас Пакета 26, Элмас 69, Тео Эрнандес 73, Юнес 77, Конти 90
В прошлом туре «Милан» уступил «Ювентусу», «Наполи» сыграл вничью с «Дженоа».