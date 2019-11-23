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«Милан» и «Наполи» не выявили победителя

вчера, 22:35
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

В матче 13-го тура итальянской Серии А «Милан» и «Наполи» сыграли вничью. На данный момент «россонери» занимают 11 строчку (15 очков), «Наполи» на 7 месте (21 очко).

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Милан» - «Наполи» 1:1 (1:1)
Голы: Бонавентура 29 - Лосано 24

«Милан»: Доннарумма, Конти, Мусаккьо, Романьоли, Тео Эрнандес, Лукас Пакета, Билья (Калабрия 73), Крунич, Ребич (Кессье 46), Пёнтек (Рафаэл Леау 85), Бонавентура
Главный тренер: Джампаоло Марко.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хисай, Кальехон (Мертенс 58), Аллан, Зелински, Элмас, Лосано (Льоренте 83), Инсинье (Юнес 65)
Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждения: Лукас Пакета 26, Элмас 69, Тео Эрнандес 73, Юнес 77, Конти 90

В прошлом туре «Милан» уступил «Ювентусу», «Наполи» сыграл вничью с «Дженоа».

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Все комментарии
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 850
сегодня в 00:12
Сильно сдали в Неаполе, Милан на своём уровне) Юве и возможно Интер как конкурент))
Герцог Гогa
Герцог Гогa
вчера в 22:42
Скрипач Николка со смычком наколка, объясни мне, любезный друг, кто теперь вам мешает побеждать команду серии Б? Или снова великий Ювентус палки в колеса вставляет?
h8you
h8you
вчера в 22:36
игра была равна ............
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