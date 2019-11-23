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«Манчестер Сити» одержал победу над «Челси»

вчера, 22:24
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«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче 13-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» (28) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Челси» (26) - четвертый.

Манчестер, стадион Этихад Стэдиум

«Манчестер Сити» - «Челси» 2:1 (2:1)
Голы: Де Брюйне 29, Марез 37 - Канте 21

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди, Де Брюйне, Родри (Гюндоган 52), Сильва (Фоден 67), Марез, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 77), Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Томори, Эмерсон (Джеймс 59), Канте, Жоржиньо (Маунт 74), Ковачич, Виллиан, Абрахам (Батшуайи 73), Пулишич
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

Предупреждения: Жоржиньо 61, Гюндоган 90+2

Ранее «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший
   263 / 850
сегодня в 01:00
глорьё юве и ливера уже на всех ветках срутся,вам заняться нечем? одни неудачники апл,другие лч и вот меряются кто больше лузер
azkan
azkan
   219 / 850
сегодня в 00:12
Справедливая победа Сити.
Жаль, а так все хорошо начиналось для синих и вселяло надежду хотя бы очко увезти.
Но такие детские ошибки начались, которые иногда превращались в курьезы...
А в конце второго тайма играли как будто побеждают. Пасы поперек в своей половине поля. Мне показалось, что синие думают только о том, как бы не получить разгром)
Форма голубых тоже далек от идеала.
Идем дальше.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   103 / 850
вчера в 23:49
голубой вагон бежит,качается
Рончик быстро набирает ход,
Шоколадный месяц вдруг кончается?
Но,а Бадр всё в гости не идёт....
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил allemz
   103 / 850
вчера в 23:42
Медовый месяц на шишке Баркли))
говорят,что Язь им посох свой одолжил,для веселья и остроты на нём.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил h8you
   103 / 850
вчера в 23:41
а так не люблю клубы без истории,в которые приходят шальные деньги и прибавляют глоров
знаем,что ты любишь клубы с историей Б,как Юве.... нам всем ещё далеко до таких сказаний.
allemz
allemz ответил Виссарионович
   13 / 850
вчера в 23:36
У них есть топарь) только он замуж вышел и у него медовый месяц
Медовый месяц на шишке Баркли))
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Виссарионович
   56 / 850
вчера в 23:35
Да и скоро родить вахахахахаха
Да ладно вам
Да ладно вам ответил allemz
   9 / 850
вчера в 23:35
В оффтопе отсиживается, горем убитый)
Жучок же зашёл, накрылась версия, что мы - его аккаунты. Ну, Жмени нету - можно на него свалить. А я бы на месте украинца ещё бы рассмотрел вариант с тем, что мы - аккаунты Валерошки. Вдруг правда римская принцесса соответствует своему высокому самомнению и троллит даже своих друзей)
Впрочем, она и так это делает, но может быть мы её аккаунты. Гы-гы)
Виссарионович
Виссарионович ответил fanliverpoolfan 2
   76 / 850
вчера в 23:34
У них есть топарь) только он замуж вышел и у него медовый месяц
allemz
allemz ответил Да ладно вам
   13 / 850
вчера в 23:32
Даааа, доооолгий отпуск был у неё) Блин, дружище, а ведь реально весело. Кстати, тебе не кажется, что Князь стал что-то понимать, поэтому стал всё чаще пропадать по срочным делам?)
В оффтопе отсиживается, горем убитый)
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   601 / 850
вчера в 23:27
С победой. Нужно догонять кабинетных
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил h8you
   56 / 850
вчера в 23:23
Удача и судьи? не смеши народ,для того что бы выйграть лч в команде должны быть пять шесть топарей,а у вас их нет,а кабинетный сериал выйграть много и не надо ,там все через кабинеты,иди лучше обсуждай матч Ювентус аталанта.вахахахахаха
Да ладно вам
Да ладно вам ответил allemz
   9 / 850
вчера в 23:21
Природа кажется на ком-то прилично отдохнула))
Даааа, доооолгий отпуск был у неё)
Блин, дружище, а ведь реально весело. Кстати, тебе не кажется, что Князь стал что-то понимать, поэтому стал всё чаще пропадать по срочным делам?)
Виссарионович
Виссарионович ответил h8you
   76 / 850
вчера в 23:21
    allemz
    allemz
       13 / 850
    вчера в 23:20
    Природа кажется на ком-то прилично отдохнула))
    drug01
    drug01
       109 / 850
    вчера в 23:19
    ЧЕЛСИ ДОЛЖЕН ПОМОЧЬ ЧАЛОВ!
    h8you
    h8you ответил Да ладно вам
       252 / 850
    вчера в 23:18
    Это да, эффект Даннинга-Крюгера объясняет если не всё, то многое) Но он о нём и не слышал, поэтому спит спокойно)
    парень у меня нет ошибок ))этот метод больше для тебя
    h8you
    h8you ответил Виссарионович
       252 / 850
    вчера в 23:17
    Че там с лигой чемпионов? Опять не в этот раз? Ограничитесь победой в сериальчике?
    да главное собственное чемпионство и титул,а лч это на 50 процентов удача и судьи
    feris1
    feris1
       123 / 850
    вчера в 23:16
    Жаль,не повезло Челси....
    h8you
    h8you
       252 / 850
    вчера в 23:16
    реально веселят )))они думают,что я серьезно к ним отношусь))просто разделываю каждый раз в спорах и они улетучиваются,потому что толком ответить нечего
    Виссарионович
    Виссарионович ответил h8you
       76 / 850
    вчера в 23:16
    Че там с лигой чемпионов? Опять не в этот раз? Ограничитесь победой в сериальчике?
    Да ладно вам
    Да ладно вам ответил allemz
       9 / 850
    вчера в 23:15
    Чего еще ожидать от человека, настучавшего на тебя в открытую. Его уже давно всерьез не воспринимают, пусть дальше веселит народ) А еще этот чувачок находится под эффектом Даунинга-Крюгера))
    Это да, эффект Даннинга-Крюгера объясняет если не всё, то многое) Но он о нём и не слышал, поэтому спит спокойно)
    h8you
    h8you ответил Да ладно вам
       252 / 850
    вчера в 23:15
    Белорус, ты посмотри на всё со стороны. Покажи хоть одного человека, кроме Князя, кто не смеётся над вами? Ты уже на весь Соккер прославился. Только что-то мне подсказывает, что эта слава хуже не придумаешь. Гы-гы)
      Да ладно вам
      Да ладно вам
         9 / 850
      вчера в 23:14
      Белорус, ты посмотри на всё со стороны. Покажи хоть одного человека, кроме Князя, кто не смеётся над вами? Ты уже на весь Соккер прославился. Только что-то мне подсказывает, что эта слава хуже не придумаешь. Гы-гы)
      allemz
      allemz ответил Да ладно вам
         13 / 850
      вчера в 23:14
      Он-то считает, что это он всех вокруг 58ит, гы-гы) Не, эта парочка всё-таки делает настроение всем)
      Чего еще ожидать от человека, настучавшего на тебя в открытую. Его уже давно всерьез не воспринимают, пусть дальше веселит народ) А еще этот чувачок находится под эффектом Даунинга-Крюгера))
      h8you
      h8you
         252 / 850
      вчера в 23:13
        Виссарионович
        Виссарионович ответил h8you
           76 / 850
        вчера в 23:10
          Да ладно вам
          Да ладно вам ответил allemz
             9 / 850
          вчера в 23:10
            h8you
            h8you
               252 / 850
            вчера в 23:08
            И зачем не читать больше о своей команде,если я знаю о ней все?
            h8you
            h8you ответил Да ладно вам
               252 / 850
            вчера в 23:07
            Это типа ответ фактами? Аха) Как ты там говоришь - слив засчитан? Гы-гы. В очередной раз тебе скажу - чтобы не выглядеть глупо - читай. Читай больше о своей команде, о футболе в целом. Да и вообще обо всём, кругозор нужно расширять, иначе так и будут все смеяться)
            посолиднее это значит играл в более статусной лиге,которая в 90 брала все еврокубки и играла практически во всех финалах,так что и тут ты мимио хахаха думал подловил
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