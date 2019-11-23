«Манчестер Сити» одержал победу над «Челси»

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче 13-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Сити» (28) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Челси» (26) - четвертый.
Манчестер, стадион Этихад Стэдиум
«Манчестер Сити» - «Челси» 2:1 (2:1)
Голы: Де Брюйне 29, Марез 37 - Канте 21
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди, Де Брюйне, Родри (Гюндоган 52), Сильва (Фоден 67), Марез, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 77), Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Томори, Эмерсон (Джеймс 59), Канте, Жоржиньо (Маунт 74), Ковачич, Виллиан, Абрахам (Батшуайи 73), Пулишич
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
Предупреждения: Жоржиньо 61, Гюндоган 90+2
Ранее «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас».
Жаль, а так все хорошо начиналось для синих и вселяло надежду хотя бы очко увезти.
Но такие детские ошибки начались, которые иногда превращались в курьезы...
А в конце второго тайма играли как будто побеждают. Пасы поперек в своей половине поля. Мне показалось, что синие думают только о том, как бы не получить разгром)
Форма голубых тоже далек от идеала.
Идем дальше.
Жаль, а так все хорошо начиналось для синих и вселяло надежду хотя бы очко увезти.
Но такие детские ошибки начались, которые иногда превращались в курьезы...
А в конце второго тайма играли как будто побеждают. Пасы поперек в своей половине поля. Мне показалось, что синие думают только о том, как бы не получить разгром)
Форма голубых тоже далек от идеала.
Идем дальше.
Рончик быстро набирает ход,
Шоколадный месяц вдруг кончается?
Но,а Бадр всё в гости не идёт....
Рончик быстро набирает ход,
Шоколадный месяц вдруг кончается?
Но,а Бадр всё в гости не идёт....
Впрочем, она и так это делает, но может быть мы её аккаунты. Гы-гы)
Впрочем, она и так это делает, но может быть мы её аккаунты. Гы-гы)
Блин, дружище, а ведь реально весело. Кстати, тебе не кажется, что Князь стал что-то понимать, поэтому стал всё чаще пропадать по срочным делам?)
Блин, дружище, а ведь реально весело. Кстати, тебе не кажется, что Князь стал что-то понимать, поэтому стал всё чаще пропадать по срочным делам?)
Вот именно, в ЛЧ чтобы выиграть нужно мастерство, а не набор игроков для бей-беги. Так что лет через 40 может опять в финал выйдет туринский позор.
Вот именно, в ЛЧ чтобы выиграть нужно мастерство, а не набор игроков для бей-беги. Так что лет через 40 может опять в финал выйдет туринский позор.
Не, эта парочка всё-таки делает настроение всем)
Не, эта парочка всё-таки делает настроение всем)