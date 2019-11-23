«РБ Лейпциг» на своем поле разгромил «Кельн»

вчера, 22:23

В матче 12-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» разгромил на своем поле «Кельн». После этой победы «быки» подымутся на третью строчку (24 очка), «Кельн» остается в зоне вылета (7 очков).

Лейпциг, стадион Ред Булл Арена

«РБ Лейпциг» - «Кельн» 4:1 (3:0)

Голы: Вернер 22, Форсберг 32 (пенальти), Лаймер 37, Форсберг 79 - Чичос 39

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Илсанкер, Упамекано, Хальстенберг (Саракки 82), Лаймер, Демме, Забитцер, Форсберг (Айдара 81), Нкунку (Шик 76), Вернер

Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

«Кельн»: Хорн, Эхизибуэ, Борно, Чичос, Хектор, Верстрат, Хегер (Теродде 71), Шкири (Кайнц 46), Шиндлер (Риссе 59), Модест, Якобс

Главный тренер: Байерлорцер Ахим.

Предупреждения: Кайнц 66, Верстрат 86, Риссе 90

В прошлом туре «РБ Лейпциг» одержал волевую победу над «Гертой».