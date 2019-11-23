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«РБ Лейпциг» на своем поле разгромил «Кельн»

вчера, 22:23
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг4 : 1Логотип футбольный клуб КельнКельнМатч завершен

В матче 12-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» разгромил на своем поле «Кельн». После этой победы «быки» подымутся на третью строчку (24 очка), «Кельн» остается в зоне вылета (7 очков).

Лейпциг, стадион Ред Булл Арена

«РБ Лейпциг» - «Кельн» 4:1 (3:0)
Голы: Вернер 22, Форсберг 32 (пенальти), Лаймер 37, Форсберг 79 - Чичос 39

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Илсанкер, Упамекано, Хальстенберг (Саракки 82), Лаймер, Демме, Забитцер, Форсберг (Айдара 81), Нкунку (Шик 76), Вернер
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

«Кельн»: Хорн, Эхизибуэ, Борно, Чичос, Хектор, Верстрат, Хегер (Теродде 71), Шкири (Кайнц 46), Шиндлер (Риссе 59), Модест, Якобс
Главный тренер: Байерлорцер Ахим.

Предупреждения: Кайнц 66, Верстрат 86, Риссе 90

В прошлом туре «РБ Лейпциг» одержал волевую победу над «Гертой».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 853
вчера в 23:19
И только враги Зенита талдычат про ноунейма.
Ну-ну...
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 853
вчера в 22:51
Лейпциг растёт не по дням, а по часам))
Багор
Багор
   41 / 853
вчера в 22:41
РБ с победой!
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 853
вчера в 22:29
Кёльн - цска 9:1
РБ Лейпциг - Кёльн 4:1

РБ Лейпциг - цска 6561:1
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