В матче 12-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» разгромил на своем поле «Кельн». После этой победы «быки» подымутся на третью строчку (24 очка), «Кельн» остается в зоне вылета (7 очков).
Лейпциг, стадион Ред Булл Арена
«РБ Лейпциг» - «Кельн» 4:1 (3:0)
Голы: Вернер 22, Форсберг 32 (пенальти), Лаймер 37, Форсберг 79 - Чичос 39
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Илсанкер, Упамекано, Хальстенберг (Саракки 82), Лаймер, Демме, Забитцер, Форсберг (Айдара 81), Нкунку (Шик 76), Вернер
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
«Кельн»: Хорн, Эхизибуэ, Борно, Чичос, Хектор, Верстрат, Хегер (Теродде 71), Шкири (Кайнц 46), Шиндлер (Риссе 59), Модест, Якобс
Главный тренер: Байерлорцер Ахим.
Предупреждения: Кайнц 66, Верстрат 86, Риссе 90
В прошлом туре «РБ Лейпциг» одержал волевую победу над «Гертой».
Ну-ну...
Ну-ну...
РБ Лейпциг - Кёльн 4:1
РБ Лейпциг - цска 6561:1
РБ Лейпциг - Кёльн 4:1
РБ Лейпциг - цска 6561:1