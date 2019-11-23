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«Ротор» - лидер, третье подряд поражение «Торпедо». Итоги 25-го тура ФНЛ

вчера, 21:48

Завершились матчи 25-го тура ФНЛ.

«Спартак-2» - «Авангард» 1:1
Голы: Руденко 69 - Гоцук 18

«Шинник» - «Текстильщик» 3:0
Голы: Самодин 38, Низамутдинов 72 (пенальти), Олейников 87

«Чайка» - «Армавир» 1:0
Гол: Безденежных 45+1 (пенальти)

«Нефтехимик» - «Енисей» 1:0
Гол: Уридия 67

«Чертаново» - СКА 1:0
Гол: Витюгов 73 (пенальти)

«Факел» - «Нижний Новгород» 0:2
Голы: Голышев 73, Голышев 77

«Ротор» - «Томь» 2:0
Голы: Байрыев 21, Муллин 85

«Краснодар-2» - «Химки» 2:2
Голы: Сергеев 35, Григорян 41 - Умаев 24, К. Алиев 85

«Балтика» - «Мордовия» 0:2
Голы: Юсупов 61, Ермаков 86

«Торпедо» - «Луч» 0:2
Голы: Саламатов 47, С. Алиев 71

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Все комментарии
azures
azures
   52 / 853
вчера в 22:44
Ротор с победой!
VIPded
VIPded
   63 / 853
вчера в 22:20
Торпедо передумало в вышку?
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   60 / 853
вчера в 22:17
Кхммм и Балтика слилась
Ротор и Чертаново хочу в премьерке увидеть ))
Торпедо откажется, походу...
ну и Шиннику возврата !!! Хоть "медведи" и неудобный для нас соперник
Leha-ha50
Leha-ha50
   21 / 853
вчера в 22:06
Очень похоже , что Торпедо сливается из борьбы за выход в РПЛ ?!? Решили видно повременить с выходом?!?
Сереге пора домой!!!
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