«Ротор» - лидер, третье подряд поражение «Торпедо». Итоги 25-го тура ФНЛ

Завершились матчи 25-го тура ФНЛ.
«Спартак-2» - «Авангард» 1:1
Голы: Руденко 69 - Гоцук 18
«Шинник» - «Текстильщик» 3:0
Голы: Самодин 38, Низамутдинов 72 (пенальти), Олейников 87
«Чайка» - «Армавир» 1:0
Гол: Безденежных 45+1 (пенальти)
«Нефтехимик» - «Енисей» 1:0
Гол: Уридия 67
«Чертаново» - СКА 1:0
Гол: Витюгов 73 (пенальти)
«Факел» - «Нижний Новгород» 0:2
Голы: Голышев 73, Голышев 77
«Ротор» - «Томь» 2:0
Голы: Байрыев 21, Муллин 85
«Краснодар-2» - «Химки» 2:2
Голы: Сергеев 35, Григорян 41 - Умаев 24, К. Алиев 85
«Балтика» - «Мордовия» 0:2
Голы: Юсупов 61, Ермаков 86
«Торпедо» - «Луч» 0:2
Голы: Саламатов 47, С. Алиев 71
Ротор и Чертаново хочу в премьерке увидеть ))
Торпедо откажется, походу...
ну и Шиннику возврата !!! Хоть "медведи" и неудобный для нас соперник
Ротор и Чертаново хочу в премьерке увидеть ))
Торпедо откажется, походу...
ну и Шиннику возврата !!! Хоть "медведи" и неудобный для нас соперник
Сереге пора домой!!!
Сереге пора домой!!!