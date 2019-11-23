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«Гранада» сдержала натиск «Атлетико»

вчера, 22:25
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В матче 14-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Гранадой». На данный момент «матрасники» занимают третью строчку в таблице (25 очков), гранадцы на девятой строчке (20 очков).

Гранада, стадион Лос Карменес

«Гранада» - «Атлетико» 1:1 (0:0)
Голы: Санчес Барахона 67 - Лоди дос Сантос 60

«Гранада»: Руй Силва, Диас Мигель, Домингуш Дуарте, Санчес Барахона (Мартинес 71), Куини, Монторо, Гоналон, Родригес Диас, Азиз (Фернандес Луна 62), Вадильо (Мачис 65), Сольдадо
Главный тренер: Мартинес Диего.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди дос Сантос, Корреа (Лемар 55), Льоренте (Жоау Фелиш 75), Эррера, Коке, Мората, Витоло
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Корреа 28, Сольдадо 31, Фелипе 39, Монторо 43, Родригес Диас 54, Гоналон 63, Льоренте 66

В прошлом туре «Гранада» уступила «Валенсии», «Атлетико» обыграл «Эспаньол».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   47 / 853
сегодня в 00:58
хорошая ставочка была
cska plus
cska plus
   20 / 853
сегодня в 00:10
Дальше ещё сложнее будет.
beefs
beefs
   172 / 853
вчера в 23:53
Борьба продолжается...
obana777
obana777
   105 / 853
вчера в 23:22
Все упираются. Без боя не сдаются.
feris1
feris1
   122 / 853
вчера в 23:13
Хороший результат!
Ruslik1982
Ruslik1982
   375 / 853
вчера в 23:11
Граната топчик
Объективное мнение
Объективное мнение
   595 / 853
вчера в 22:27
Трудно атлетам
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