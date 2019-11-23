«Гранада» сдержала натиск «Атлетико»

вчера, 22:25

В матче 14-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Гранадой». На данный момент «матрасники» занимают третью строчку в таблице (25 очков), гранадцы на девятой строчке (20 очков).

Гранада, стадион Лос Карменес

«Гранада» - «Атлетико» 1:1 (0:0)

Голы: Санчес Барахона 67 - Лоди дос Сантос 60

«Гранада»: Руй Силва, Диас Мигель, Домингуш Дуарте, Санчес Барахона (Мартинес 71), Куини, Монторо, Гоналон, Родригес Диас, Азиз (Фернандес Луна 62), Вадильо (Мачис 65), Сольдадо

Главный тренер: Мартинес Диего.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди дос Сантос, Корреа (Лемар 55), Льоренте (Жоау Фелиш 75), Эррера, Коке, Мората, Витоло

Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Корреа 28, Сольдадо 31, Фелипе 39, Монторо 43, Родригес Диас 54, Гоналон 63, Льоренте 66



В прошлом туре «Гранада» уступила «Валенсии», «Атлетико» обыграл «Эспаньол».