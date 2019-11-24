ГлавнаяНовости

«Фламенго» стал победителем Кубка Либертадорес, обыграв «Ривер Плейт»

сегодня, 01:18
ФламенгоЛоготип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)2 : 1Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер ПлейтМатч завершен

В финальном матче Кубка Либертадорес «Фламенго» в концовке вырвал победу над «Ривер Плейт» и стал обладателем трофея. Этот матч состоялся в городе Лима – столице республики Перу, на стадионе «Монументаль де Ате». «Фламенго» во второй раз в своей истории стал финалистом турнира и второй раз выиграл трофей. «Ривер Плейт» участвовал в финале 11 раз, но выиграл турнир только четыре раза.

Лима, стадион Монументаль

«Фламенго» - «Ривер Плейт» 2:1 (0:1)
Голы: Габигол 89, Габигол 90+2 - Сантос Борре 14

«Фламенго»: Алвес, Рафинья, Родриго Кайо, Мари, Филипе Луис, Соуза Арао да Силва (Витиньо 86), Жерсон (Диего 66), Де Арраскаэта (Пирис да Мотта 90+4), де Барриос Рибейро, Бруно Энрике, Габигол 
Главный тренер: Жезуш Жорже.

«Ривер Плейт»: Армани, Монтиэль, Мартинес, Пинола, Каско (Диас 77), Перес, Фернандес (Альварес 69), Паласиос, Де Ла Крус, Сантос Борре (Пратто 75), Суарес 
Главный тренер: Гальярдо Марсело. 

Предупреждения: Каско 30, Суарес 45+2, Мари 54, Перес 71, Рафинья 80, Габигол 90+3

Удаления: Паласиос 90+5, Габигол 90+5

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Витесс» уступил «Спарте»
Сегодня, 20:36 Комментарии1
«Лацио» вырвал победу над «Сассуоло» и упрочил за собой третье место
Сегодня, 18:56 Комментарии31
«Фиорентина» не смогла забить «Вероне»
Сегодня, 18:55 Комментарии2
«Монако» уступил «Бордо», Головин отыграл весь матч
Сегодня, 18:54 ВидеоКомментарии8
«Рома» разгромила аутсайдера Серии А
Сегодня, 18:54 Комментарии3
«Краснодар» избежал осечки в матче с «Арсеналом»
Сегодня, 18:24 Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак
   425 / 848
сегодня в 16:31
Не с проста Фламенго, нашим ребятам надо реванш за 1981год.
Wolf77785
Wolf77785
   142 / 848
сегодня в 15:26
А почему 1 матч? Разве когда с Бокой были не два матча(я не про полуфинал), а про прошлый год, еще драки были и матч переносили!
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   140 / 848
сегодня в 15:06
смотрел обзор с бразильским комментатором - просто огонь!)) Ривер жаль, но сами виноваты
VAN ARM
VAN ARM
   245 / 848
сегодня в 15:01
жаль.
Roger Young
Roger Young
   328 / 848
сегодня в 13:17
молодцы, все любят такие концовки матчей
Rattlehead
Rattlehead ответил Nursultan_rma
   314 / 848
сегодня в 12:49
За что судья удалил? Матч не смотрел и на повторе тоже нету
Паласиоса за едва заметный пинок упавшего от его толчка игрока, Габигол - вторая желтая за слишком долгое распитие воды.
спартак 1987
спартак 1987
   104 / 848
сегодня в 12:43
больше хотел победы ривер плейта, но ничего страшного, они выйграли кубок либертадорес в прошлом сезоне. в южной америке считаю судьям нужно быть построже, игроки играют друг другу в кость, летят и бьются головами...вобщем до летального исхода не далеко если судьи не будут это присекать. игра вся из-за огромного колличества стыков развалилась на отдельные отрезки, но концовка стоила того! игроки ривера странно отыграли последние минуты, сыграй они как делают обычно все команды Барбоза точно не забил бы, да и правый фланг аргентинского клуба провалился бездарно. стоит только догадываться как ждали фанаты фла победы в кубке либертадорес, в Бразилии даже огромную статую Христа в РИО одели в футболку фламенго
Z. Kramer
Z. Kramer
   251 / 848
сегодня в 11:25
Что за идиотизм играть пол погонялом? Габигол - Габриэл Барбоза Алмейда
bsww
bsww
сегодня в 11:21
типичные бразильцы времён недавно прошедшего ЧМ U-17. В полуфинале отыгрались с 0-3 и в финале с 0-1
Alex12357
Alex12357
   183 / 848
сегодня в 11:04
МОЛОДЦЫ!!!С победой !!!
drug01
drug01
   126 / 848
сегодня в 11:01
Поздравляем
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   288 / 848
сегодня в 10:38
Круто !
SHMEL
SHMEL
   112 / 848
сегодня в 10:15
Витиньо взял ещё один трофей.
Big krendel
Big krendel
   29 / 848
сегодня в 09:54
За три минуты волевая победа. Повезло.
grafff
grafff
   410 / 848
сегодня в 09:36
Молодцы
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   537 / 848
сегодня в 09:24
Флаг в руки.
волгодон 2
волгодон 2
   25 / 848
сегодня в 08:50
а счастье было так близко..)
RIR68
RIR68
   274 / 848
сегодня в 08:41
вот что Витиньо, животворящий, делает. вышел на 86-й, и тут попёрло)))))
Clavан
Clavан
   207 / 848
сегодня в 08:40
Фламенго с победой!
Максим Пономаренко
Максим Пономаренко ответил 95-shishani-95
сегодня в 08:33
Как это Габигол играя за Ривер забил за Фламенго, и Борре тоже наоборот?
Исправили
Ваня лучший
Ваня лучший
   35 / 848
сегодня в 08:09
Соккер, почему команды перепутали? Надо быть внимательнее
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   360 / 848
сегодня в 07:20
Поздравляю
Nursultan_rma
Nursultan_rma
сегодня в 07:18
За что судья удалил? Матч не смотрел и на повторе тоже нету
beefs
beefs
   208 / 848
сегодня в 07:13
Все правильно...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   417 / 848
сегодня в 07:01
Жесть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 848
сегодня в 05:29
100% реализация!
2 участия -2 трофея...
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 05:18
Всего второй раз в финале а кажется будто всегда только эти две команды в финале, Фламенго с победой!
ОПС
ОПС
   841 / 848
сегодня в 04:23
Молодцы!
95-shishani-95
95-shishani-95
   211 / 848
сегодня в 03:29
Как это Габигол играя за Ривер забил за Фламенго, и Борре тоже наоборот?
feris1
feris1
   111 / 848
сегодня в 02:25
Бразил с волевой победой!
Весь матч проигрывали.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100