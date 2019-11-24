«Фламенго» стал победителем Кубка Либертадорес, обыграв «Ривер Плейт»

сегодня, 01:18

В финальном матче Кубка Либертадорес «Фламенго» в концовке вырвал победу над «Ривер Плейт» и стал обладателем трофея. Этот матч состоялся в городе Лима – столице республики Перу, на стадионе «Монументаль де Ате». «Фламенго» во второй раз в своей истории стал финалистом турнира и второй раз выиграл трофей. «Ривер Плейт» участвовал в финале 11 раз, но выиграл турнир только четыре раза.

Лима, стадион Монументаль

«Фламенго» - «Ривер Плейт» 2:1 (0:1)

Голы: Габигол 89, Габигол 90+2 - Сантос Борре 14

«Фламенго»: Алвес, Рафинья, Родриго Кайо, Мари, Филипе Луис, Соуза Арао да Силва (Витиньо 86), Жерсон (Диего 66), Де Арраскаэта (Пирис да Мотта 90+4), де Барриос Рибейро, Бруно Энрике, Габигол

Главный тренер: Жезуш Жорже.

«Ривер Плейт»: Армани, Монтиэль, Мартинес, Пинола, Каско (Диас 77), Перес, Фернандес (Альварес 69), Паласиос, Де Ла Крус, Сантос Борре (Пратто 75), Суарес

Главный тренер: Гальярдо Марсело.

Предупреждения: Каско 30, Суарес 45+2, Мари 54, Перес 71, Рафинья 80, Габигол 90+3

Удаления: Паласиос 90+5, Габигол 90+5