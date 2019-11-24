«Реал» добыл победу над «Сосьедадом» и догнал «Барселону»

В матче 14-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» в домашнем матче. На данный момент «сливочные» занимают вторую строчку в таблице (28 очков), сравнявшись по очкам с «Барселоной», но уступая ей по второстепенным показателям. «Сосьедад» на пятой строчке (23 очка).
Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу
«Реал» - «Реал Сосьедад» 3:1 (1:1)
Голы: Бензема 37, Вальверде 47, Модрич 74 - Виллиан Жозе 2
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Модрич (Иско 83), Каземиро, Вальверде (Кроос 76), Родриго (Бэйл 67), Бензема, Азар
Главный тренер: Зидан Зинедин.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Диего Льоренте, Начо Монреаль, Субельдия, Мерино, Порту (Янузай 73), Эдегор, Ойарсабаль (Исак 80), Виллиан Жозе
Главный тренер: Альгвасил Иманол.
Предупреждения: Рамос 52, Сальдуа 84
В прошлом туре «Реал» разгромил «Эйбар», «Сосьедад» сыграл вничью с «Леганесом».
п.с. "Родриго, Винисиус, Васкес, Бейл, именно в таком порядке" ))) зачетно
п.с. "Родриго, Винисиус, Васкес, Бейл, именно в таком порядке" ))) зачетно