«Реал» добыл победу над «Сосьедадом» и догнал «Барселону»

сегодня, 00:52

В матче 14-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» в домашнем матче. На данный момент «сливочные» занимают вторую строчку в таблице (28 очков), сравнявшись по очкам с «Барселоной», но уступая ей по второстепенным показателям. «Сосьедад» на пятой строчке (23 очка).

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Реал Сосьедад» 3:1 (1:1)

Голы: Бензема 37, Вальверде 47, Модрич 74 - Виллиан Жозе 2

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Модрич (Иско 83), Каземиро, Вальверде (Кроос 76), Родриго (Бэйл 67), Бензема, Азар

Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Диего Льоренте, Начо Монреаль, Субельдия, Мерино, Порту (Янузай 73), Эдегор, Ойарсабаль (Исак 80), Виллиан Жозе

Главный тренер: Альгвасил Иманол.

Предупреждения: Рамос 52, Сальдуа 84

В прошлом туре «Реал» разгромил «Эйбар», «Сосьедад» сыграл вничью с «Леганесом».