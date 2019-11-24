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«Реал» добыл победу над «Сосьедадом» и догнал «Барселону»

сегодня, 00:52
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

В матче 14-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» в домашнем матче. На данный момент «сливочные» занимают вторую строчку в таблице (28 очков), сравнявшись по очкам с «Барселоной», но уступая ей по второстепенным показателям. «Сосьедад» на пятой строчке (23 очка).

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Реал Сосьедад» 3:1 (1:1)
Голы: Бензема 37, Вальверде 47, Модрич 74 - Виллиан Жозе 2

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Модрич (Иско 83), Каземиро, Вальверде (Кроос 76), Родриго (Бэйл 67), Бензема, Азар
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Диего Льоренте, Начо Монреаль, Субельдия, Мерино, Порту (Янузай 73), Эдегор, Ойарсабаль (Исак 80), Виллиан Жозе
Главный тренер: Альгвасил Иманол.

Предупреждения: Рамос 52, Сальдуа 84

В прошлом туре «Реал» разгромил «Эйбар», «Сосьедад» сыграл вничью с «Леганесом».

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Все комментарии
носатый физрук
носатый физрук ответил Manny_Pacquiao
сегодня в 16:30
Засунь своё разрешение в 👌Вальверде. Я не говорил, что мы чемпионы, я сказал, что такое чемпионство слаще.
вот если бы ты написал что если сливочный бардель выиграет чемпионат то такое чемпионство будет слаще я бы понял но ты же пишешь что "смотри ниже" так в чем я не прав?))) хаха мидридисты эти уже типо кубочек пилят гоп перепрыгнули а рано кстати засунь себе халва и зинаида зидановна по окончании сезона как обычно будут с невытертой обгадившейся задницей так же как и ее поклонницы)
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил носатый физрук
   499 / 848
сегодня в 15:47
Засунь своё разрешение в 👌Вальверде. Я не говорил, что мы чемпионы, я сказал, что такое чемпионство слаще.
VAN ARM
VAN ARM
   245 / 848
сегодня в 15:03
молодцы отличная игра!!!!!!!
drug01
drug01
   126 / 848
сегодня в 13:03
Значит борьба продолжается....
носатый физрук
носатый физрук ответил Manny_Pacquiao
сегодня в 12:47
Зато такие чемпионства слаще
вы уже чемпионы? поздравляю даже разрешаю отпраздновать
Брулин
Брулин
   141 / 848
сегодня в 12:19
Справедливости ради, Бейл показал свое превосходство и в Уэльсе, и вчера.
STVA 1
STVA 1
   139 / 848
сегодня в 12:13
Наверное самая достойная игра в этом сезоне в исполнении сливочных!
Санчо Панса
Санчо Панса
   108 / 848
сегодня в 11:56
Браво, королевичи! И пусть в итоге прервали сухую серию Куртуа, но ничего страшного. С волевой победой всех преданных мадридистов) Игра Бензема реально радует глаз.
NGYRZ
NGYRZ
   33 / 848
сегодня в 10:01
Красавцы парни.

Модрич выдал наверное лучший свой матч, после церемонии золотого мяча.

Куртуа вижу тоже поймал наконец игру, и если бы не очередной привоз Рамоса отстоял бы на ноль эти последние игры!

С победой Реал.
benderivan
benderivan ответил mensk
   567 / 848
сегодня в 09:45
Так Реал еще и борется...
а в какой момент реал не боролся? реал шел вообще без поражений долго, но при этом все упорно продолжали писать, что зидан плохой тренер. В современном спорте всё решают СМИ и деньги, объективности 0
Броник
Броник
   232 / 848
сегодня в 08:47
Реал с победой!
ДСА
ДСА
   301 / 848
сегодня в 08:14
Тем интереснее борьба в чемпионате Испании.
112910415
112910415
   58 / 848
сегодня в 08:04
смертельная гонка хромых набирает обороты !
Mangur
Mangur
   701 / 848
сегодня в 07:05
Без комментариев
mensk
mensk
   755 / 848
сегодня в 07:01
Так Реал еще и борется...
EAGinLE
EAGinLE
   88 / 848
сегодня в 06:34
С победой .
амурец
амурец
   244 / 848
сегодня в 04:50
Молодцы Реал, это не последнюю команду обыгрывать и твердить о величии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 848
сегодня в 04:08
Реал Реалу глаз не выклюнет...
95-shishani-95
95-shishani-95
   211 / 848
сегодня в 03:40
С победой Реал Мадрид!!!
"Весь клуб- Реал Мадрид (кроме Бэйла), все страны мира, Уэльс, футбол, остальные виды спорта, гольф, чемодан, пенька под ..., Бэйл, все 4 стороны. Именно в таком порядке!!!"
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил cevin cigan
   499 / 848
сегодня в 03:28
Зато такие чемпионства слаще
Шишанутый
Шишанутый
   165 / 848
сегодня в 02:55
Молодцы, сложный матч выйграли. Реал идет за титулом!!
feris1
feris1
   111 / 848
сегодня в 02:28
Реал с победой!
Пропускать первыми это хроническое)
Рамос - мистер привоз.
y-ago
y-ago
   426 / 848
сегодня в 02:20
С победой и с хорошей игрой! Озадачивает, пожалуй, игра Рамоса и его "недопонимание" с Куртуа. Радует Бензема (хотя и упускал порой моменты), Модрич и Азар, Вальверде и Менди В принципе все играли на уровне. Сосьедад играл достойно, что увеличивает ценность победы. Удачи, Мадрид!
Y N W A.
Y N W A.
   43 / 848
сегодня в 02:15
Рад за Бензема, тащер команды.
Pancher_95
Pancher_95
   248 / 848
сегодня в 02:00
Отличный второй тайм в исполнении Реала, честно говоря, в первом тайме начал волноваться, но Реал взял на себя инициативу и полностью владел игрой. Бейл, сколько его не гнобили, но игрок он высочайшего уровня, жаль играет по настроение, но черт побери когда он играет и отдает себя полностью игре, его не остановить! Хала Мадрид! Впереди псж, и это будет по сути экзаменом для Зизу.
Fotograf68
Fotograf68
   562 / 848
сегодня в 01:39
Реал с победой!
cevin cigan
cevin cigan ответил Manny_Pacquiao
   57 / 848
сегодня в 01:25
Так интереснее, барса и реал будут держать друг друга в тонусе. Это плюс для лч. Так интереснее будет смотреть чемпионат.
Если честно,то который год они нам валидольные чемпионаты устраивают?! Хотелось бы спокойно выиграть Ла Лигу,без этих нервных концовок.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   499 / 848
сегодня в 01:23
По игре хорош был Азар, Менди и Вальверде. Азару не хватает голов для более уверенной игры, но дриблинг начал включать. Менди был везде, скорость дикая, ещё и мощный, если не будет ломаться, то трансфер отличный. Вальверде просто хорош в отборе, что убавляет работы для Каземиро, ещё бы игру в атаке подтянуть и будет топчик. Бензема хоть и забил, но и про76 кучу моментов, не могут они сыграться с Азаром. Куртуа начинает набирать обороты, надеюсь дальше так продолжит.
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 01:20
Догнали гномов это уже хорошо.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил cevin cigan
   499 / 848
сегодня в 01:19
Так интереснее, барса и реал будут держать друг друга в тонусе. Это плюс для лч. Так интереснее будет смотреть чемпионат.
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