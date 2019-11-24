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«Интер» в гостях разгромил «Торино». Четвертая победа «нерадзурри» подряд

сегодня, 00:51
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)0 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

В матче 13-го тура Серии А миланский «Интер» в гостевом матче разгромил «Торино». После этой победы «нерадзурри» сохраняют второе место (34 очка), «быки» на 12 месте (14 очков).

Турин, стадион Стадио Олимпико

«Торино» - «Интер» 0:3 (0:2)
Голы: Мартинес 12, де Врей 32, Лукаку 55

«Торино»: Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Глейсон Бремер (Айна 56), Де Сильвестри, Лукич, Базелли (Беренгер 71), Мейте, Ансальди, Верди, Белотти (Дзадза 12)
Главный тренер: Маццарри Вальтер.

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Д'Амброзио (Димарко 83), Весино, Брозович, Барелла (Валеро 45+3), Бираги, Лукаку, Мартинес (Кандрева 69)
Главный тренер: Конте Антонио.

Предупреждения: Мартинес 35, Д'Амброзио 58, Иццо 59, Шкриньяр 64, Айна 73

В прошлом туре «Интер» обыграл «Верону», игроки «Торино» разгромили «Брешиа».

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Все комментарии
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв
   172 / 848
сегодня в 18:06
С победой Интер! Команда Конте сильна как никогда особенно в Серии А не столько в ЛЧ . Похоже главный конкурент Юве в этом сезоне в борьбе за скудетто .
Знатог
Знатог
   255 / 848
сегодня в 13:57
Какие такие нецензурри?
Алексей Миллер
Алексей Миллер
   76 / 848
сегодня в 13:26
Князь и Ювенале в печали
d_fincher
d_fincher
   38 / 848
сегодня в 13:09
Юве против Интера, Италия против Китая
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   288 / 848
сегодня в 11:39
Чудесно.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   537 / 848
сегодня в 10:59
Разошлись.
Martini_1987
Martini_1987
   238 / 848
сегодня в 10:31
Лучше бы про Палермо статью написали, про историю клуба, и причины по которым он прекратил свое существование. Обмельчал соккер, раньше было интереснее, а щас про какие-то баннеры бейла пишут, да про пи.. ра баркли...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил УрсХох
   5 / 848
сегодня в 09:39
Торино без боя сольет любой команде,конкурирующей с Юве.
Только хотел написать. Уверен, что и Белотти просто слился и будет бегать как угорелый в следующем туре.
Hoyar
Hoyar
   356 / 848
сегодня в 09:28
Интер с победой.
Gruznoff
Gruznoff
   135 / 848
сегодня в 08:49
Интер с победой!
obana777
obana777
   89 / 848
сегодня в 08:48
Давай Интер, сбрось Ювентус с пьедестала! Они его со своей игрой не заслуживают.
Kirgudu
Kirgudu ответил Гавриленко
   341 / 848
сегодня в 07:26
И кто же зебру загнал??? Интер? Ха ха ха ха ха ха. Краску в принтере сменили?
ДСА
ДСА
   301 / 848
сегодня в 07:11
Пыжатся-пыжатся, а Ювентус не достать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 848
сегодня в 06:30
Лукаку зарешал...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 848
сегодня в 03:06
Принтер набрал хорошие обороты...
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 01:22
Конте победитель!
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 848
сегодня в 01:11
Похоже , пара претендентов на чемпионство окончательно определились, остальные с треском провалились!!!
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 848
сегодня в 01:01
С победой! Конте поставил игру. зебра уже загнанная))))
УрсХох
УрсХох
   682 / 848
сегодня в 01:00
Торино без боя сольет любой команде,конкурирующей с Юве.
Groove000
Groove000
   64 / 848
сегодня в 00:55
С победой, так держать
773sergeytank
773sergeytank
   119 / 848
сегодня в 00:53
Глядя на футбольное поле было понятно, что китайский клуб будет иметь огромное преимущество, что в принципе и произошло. Ведь всё своё свободное время он проводит на рисовых плантациях.
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