«Интер» в гостях разгромил «Торино». Четвертая победа «нерадзурри» подряд

сегодня, 00:51

В матче 13-го тура Серии А миланский «Интер» в гостевом матче разгромил «Торино». После этой победы «нерадзурри» сохраняют второе место (34 очка), «быки» на 12 месте (14 очков).

Турин, стадион Стадио Олимпико

«Торино» - «Интер» 0:3 (0:2)

Голы: Мартинес 12, де Врей 32, Лукаку 55

«Торино»: Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Глейсон Бремер (Айна 56), Де Сильвестри, Лукич, Базелли (Беренгер 71), Мейте, Ансальди, Верди, Белотти (Дзадза 12)

Главный тренер: Маццарри Вальтер.

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Д'Амброзио (Димарко 83), Весино, Брозович, Барелла (Валеро 45+3), Бираги, Лукаку, Мартинес (Кандрева 69)

Главный тренер: Конте Антонио.

Предупреждения: Мартинес 35, Д'Амброзио 58, Иццо 59, Шкриньяр 64, Айна 73

В прошлом туре «Интер» обыграл «Верону», игроки «Торино» разгромили «Брешиа».