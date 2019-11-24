Вальверде: «Я знаю, что наша игра не была блестящей, но мы довольны»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Леганесом» в матче 14-го тура Ла Лиги.
Это отличная победа, потому что мы оказались в неприятных условиях. Поле было ужасным, было очень ветрено, оппоненты сидели глубоко в защите.
Я не хочу, чтобы это звучало как оправдание, потому что мы пытались изменить ситуацию. Было очень сложно победить. Я знаю, что наша игра не была блестящей, но мы довольны результатом.
Как он всем надоел,все его ненавидят,но у него нет ни чести ни совести.
Как он всем надоел,все его ненавидят,но у него нет ни чести ни совести.