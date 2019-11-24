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Вальверде: «Я знаю, что наша игра не была блестящей, но мы довольны»

сегодня, 10:04
ЛеганесЛоготип футбольный клуб Леганес1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Леганесом» в матче 14-го тура Ла Лиги. 

Это отличная победа, потому что мы оказались в неприятных условиях. Поле было ужасным, было очень ветрено, оппоненты сидели глубоко в защите. 

Я не хочу, чтобы это звучало как оправдание, потому что мы пытались изменить ситуацию. Было очень сложно победить. Я знаю, что наша игра не была блестящей, но мы довольны результатом. 

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Брулин
Брулин
   141 / 848
сегодня в 18:07
Плохому танцору ... "ну вы дальше знаете"
носатый физрук
носатый физрук
сегодня в 12:54
всё идет по плану вчера великий антуан гризман показал всем почему за него заплатили именно такую сумму вообще атлетико продешевил пора бы вернуться к теме о том чтобы содрать с барселоны еще деньжат за этого великого футболиста вальверде пора паковать чемодан если он у него конечно есть скорее всего там черкизоновская сумка
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   151 / 848
сегодня в 12:30
Глубоко в защите постоянно не сидели,атаковали хоть аутсайдер.Врешь тварь.
Как он всем надоел,все его ненавидят,но у него нет ни чести ни совести.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   147 / 848
сегодня в 11:01
"Я знаю, что я хреновый тренер, но я доволен".
G_r_e_g_o_r
G_r_e_g_o_r
   368 / 848
сегодня в 10:30
Уходи. Будь мужиком
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