БАТЭ разгромил минское «Динамо» на своем поле

сегодня, 15:57

БАТЭ обыграл минское «Динамо» в матче 29-го тура чемпионата Белоруссии. Представители Борисова занимают второе место в турнирной таблице (67 очков). «Динамо» пребывает на четвертой строчке таблицы (50 баллов).

БАТЭ - «Динамо» 3:0 (2:0)

Голы: Драгун 19, Березкин 41, Драгун 76

БАТЭ : Чичкан, Филипович, Бессмертный, Филипенко, Березкин, Волков, Симович, Мукам (Виллюмсон 81), Дубайич, Милич, Драгун (Яблонский 86)

Главный тренер: Бага Алексей.

«Динамо»: Плотников, Швецов (Кичин 46), Галович, Ятченко, Яхая, Олехнович, Зубович, Чиж, Пейович, Данило (Билоног 68), Ксенофонтов (Иванов 46)

Главный тренер: Гуренко Сергей.

Предупреждения: Филипович 32, Данило 36, Олехнович 48, Пейович 73