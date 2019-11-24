БАТЭ разгромил минское «Динамо» на своем поле

БАТЭ обыграл минское «Динамо» в матче 29-го тура чемпионата Белоруссии. Представители Борисова занимают второе место в турнирной таблице (67 очков). «Динамо» пребывает на четвертой строчке таблицы (50 баллов).
БАТЭ - «Динамо» 3:0 (2:0)
Голы: Драгун 19, Березкин 41, Драгун 76
БАТЭ: Чичкан, Филипович, Бессмертный, Филипенко, Березкин, Волков, Симович, Мукам (Виллюмсон 81), Дубайич, Милич, Драгун (Яблонский 86)
Главный тренер: Бага Алексей.
«Динамо»: Плотников, Швецов (Кичин 46), Галович, Ятченко, Яхая, Олехнович, Зубович, Чиж, Пейович, Данило (Билоног 68), Ксенофонтов (Иванов 46)
Главный тренер: Гуренко Сергей.
Предупреждения: Филипович 32, Данило 36, Олехнович 48, Пейович 73
Отметим, что в прошлом месяце стало известно о попадании футбольной школы БАТЭ в тридцатку лучших в Европе.
Динамо Брест молодцы!!!!
Динамо Брест молодцы!!!!