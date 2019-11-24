ГлавнаяНовости

БАТЭ разгромил минское «Динамо» на своем поле

сегодня, 15:57
БАТЭЛоготип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Минск)ДинамоМатч завершен

БАТЭ обыграл минское «Динамо» в матче 29-го тура чемпионата Белоруссии. Представители Борисова занимают второе место в турнирной таблице (67 очков). «Динамо» пребывает на четвертой строчке таблицы (50 баллов).

БАТЭ - «Динамо» 3:0 (2:0)
Голы: Драгун 19, Березкин 41, Драгун 76

БАТЭ: Чичкан, Филипович, Бессмертный, Филипенко, Березкин, Волков, Симович, Мукам (Виллюмсон 81), Дубайич, Милич, Драгун (Яблонский 86)
Главный тренер: Бага Алексей.

«Динамо»: Плотников, Швецов (Кичин 46), Галович, Ятченко, Яхая, Олехнович, Зубович, Чиж, Пейович, Данило (Билоног 68), Ксенофонтов (Иванов 46) 
Главный тренер: Гуренко Сергей. 

Предупреждения: Филипович 32, Данило 36, Олехнович 48, Пейович 73

Отметим, что в прошлом месяце стало известно о попадании футбольной школы БАТЭ в тридцатку лучших в Европе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Лацио» вырвал победу над «Сассуоло» и упрочил за собой третье место
Сегодня, 18:56 Комментарии31
«Фиорентина» не смогла забить «Вероне»
Сегодня, 18:55 Комментарии2
«Монако» уступил «Бордо», Головин отыграл весь матч
Сегодня, 18:54 ВидеоКомментарии8
«Рома» разгромила аутсайдера Серии А
Сегодня, 18:54 Комментарии3
«Краснодар» избежал осечки в матче с «Арсеналом»
Сегодня, 18:24 Комментарии27
«Атлетик» на выезде одолел «Осасуну»
Сегодня, 17:52 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   187 / 848
сегодня в 17:03
Субординация соблюдена.
Да ладно вам
Да ладно вам
   6 / 848
сегодня в 16:47
Боюсь представить, что сделало бы с Зенитом БАТЭ, если его даже минское Динамо громило.
носатый физрук
носатый физрук
сегодня в 16:25
батэ хотя бы выходил в групповые этапы лч и ле привозя в беларусь команды на которые люди ходили смотреть ну а то что брест стал чампиёном только в минус всем беларусским любителям футбола - медальки золотые получили а в следующем году в обгадятся в стыковых матчах не удивлюсь что прямо на первом этапе от команды из фарерских островов можно вернуть конечно наркошу аргентинского если тот еще в адеквате в чем я очень сомневаюсь!
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
сегодня в 16:18
    obana777
    obana777
       89 / 848
    сегодня в 16:18
    А это что сенсация?
    blr_LeLiK
    blr_LeLiK
       756 / 848
    сегодня в 16:13
    Да и не слова о том, что впервые за 14 лет чемпионат Беларуси выиграл не БАТЭ!!!))
    Динамо Брест молодцы!!!!
    cska plus
    cska plus
       20 / 848
    сегодня в 16:02
    Обычное дело.
    Strikers188
    Strikers188
       163 / 848
    сегодня в 16:00
    Но это всё бессмысленно, потому что Динамо Брест уже чемпион
    Миша Вилков
    Миша Вилков
       15 / 848
    сегодня в 15:58
    Славно минское Динамо гоняло бомжей. Пришлось дог катать в ответном матче.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100