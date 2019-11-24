«Эспаньол» и «Хетафе» сыграли вничью

«Эспаньол» сыграл вничью с «Хетафе» в матче 14-го тура Ла Лиги.
После этой встречи «Хетафе» занимает шестую позицию в таблице (21 очко), а «Эспаньол» - девятнадцатую (9 баллов).
Барселона, стадион «Корнелья-Эль Прат»
«Эспаньол» - «Хетафе» - 1:1 (1:1)
Голы: Ву 45 - Хайме Мата 3
«Эспаньол»: Лопес, Лопес, Эспиноcа, Калеро Вилья, Санчес (Варгас 71), Марк Рока, Педроса, Дардер, Ву, Кампузано Бонилья (Сони 87)
Главный тренер: Мачин Пабло.
«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Кабрера Сасиа, Кукурелья (Кенеди 78), Хасон (Портильо 83), Арамбарри, Максимович, Оливера Мирамонтес, Хайме Мата, Анхель Родригес (Молина 62)
Главный тренер: Бордалас Хосе.
Предупреждения: Хайме Мата 29, Арамбарри 54, Ву 56, Кукурелья 56, Марк Рока 71, Гранеро 80, Молина 90+1
В другом матче тура «Реал» обыграл «Реал Сосьедад».