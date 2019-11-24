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«Уфа» спаслась от поражения в матче против «Сочи»

сегодня, 13:29
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Уфа» и «Сочи» сыграли вничью в матче 17-го тура РПЛ. Уфимцы занимают 11-е место в турнирной таблице (19 очков). «Сочи» находится на 16-м месте (14 баллов). 

Уфа, стадион Нефтяник

«Уфа» - «Сочи» 1:1 (0:1)
Голы: Вомбергар 84 - Полоз 25

«Уфа»: Беленов, Алиев, Йокич, Пуцко, Неделчару, Сухов, Карп, Фомин, Тилль (Козлов 65), Бизяк (Гиоргобиани 81), Кротов (Вомбергар 82)
Главный тренер: Евсеев Вадим.

«Сочи»: Фролов, Шакуро, Мевля (Калугин 51), Миладинович, Новосельцев, Мостовой, Бурмистров, Померко, Цаллагов, Полоз (Заболотный 56), Карапетян (Юрганов 77) 
И.о. главного тренера: Березовский Роман.

Предупреждения: Цаллагов 9, Фомин 38, Кротов 50, Бурмистров 50, Сухов 61

Судья: Матюнин Алексей.

Напомним, что во время паузы на игры сборных «Уфа» победила «Локомотив» в контрольном матче.

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Все комментарии
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил nikoladolgov
   462 / 848
сегодня в 18:34
Если б уфимский ,,недотренер" возглавил Крылья Советов,ты бы рад был...
Морозовский
Морозовский
   7 / 848
сегодня в 18:29
Не смотрел - небось 90 минут кота за яйца тянули.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   417 / 848
сегодня в 17:17
Хренеть 9
STVA 1
STVA 1
   139 / 848
сегодня в 16:19
Не срослось)))
bacek15
bacek15
   599 / 848
сегодня в 16:09
Зря Сочи отошел в оборону после забитого гола. Может быть надо было сыграть в атаку, рискнуть, что уж тут терять на последнем месте.
nikoladolgov
nikoladolgov
   122 / 848
сегодня в 16:03
Два недотренера двух недокоманд скатали договорняк ....
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   54 / 848
сегодня в 15:52
ОЧень жаль(((
Рубин и Днуфу на вылет
kastites
kastites
   205 / 848
сегодня в 15:46
Жаль Сочи не победило
красноярец
красноярец
   336 / 848
сегодня в 15:44
Уфа умеет отскакивать и вырывать чудо победы, особенно мне понравилась победа над Спартаком. Не нанести в створ не одного удара и суметь победить.
Cremen
Cremen
   48 / 848
сегодня в 15:04
Еле отскочили в плохой игре.
VAN ARM
VAN ARM
   245 / 848
сегодня в 15:00
ни какая игра.
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 848
сегодня в 14:37
Борьба в арьергарде не менее захватывающая , чем в авангарде!!!
Брулин
Брулин
   141 / 848
сегодня в 14:27
У зенита-2 фнл в крови, просто, не могут без нее
112910415
112910415
   58 / 848
сегодня в 14:20
ничья как ничья
КЭТиК
КЭТиК
   96 / 848
сегодня в 14:14
Жаль, победа Сочи для интриги была бы интереснее.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 848
сегодня в 14:12
Сочи, конкуренты свиней потеряли очки. гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   28 / 848
сегодня в 14:06
Ожидал бОльшего от команды обыгравшей дома Ростов,Зенит,Спартак....
Еле отскочили от команды с последней строчки...
Уфа сама на себя не похожа...
drug01
drug01
   126 / 848
сегодня в 14:04
Боевая ничья.....!
Cremen
Cremen
   48 / 848
сегодня в 14:03
    d_fincher
    d_fincher
       38 / 848
    сегодня в 14:02
    Когда не играют с Зенитом, Сочи бьются как львы.
    Parma1972
    Parma1972
       611 / 848
    сегодня в 13:52
    Игра была равна...
    nubom
    nubom
       66 / 848
    сегодня в 13:52
    Сочи играли один тайм. Плебейская стратегия халявщиков, взявших пример с Заболотного, получавшего деньги за сидение на лавке Зенита!
    Знатог
    Знатог
       255 / 848
    сегодня в 13:51
    Молодцы Уфа. А че Полоз делает в сочи? Путевую команду не нашёл?
    tuman960
    tuman960
       293 / 848
    сегодня в 13:50
    ничья в пользу спартака-опять конкуренты поросят теряют очки!!!!Жаааль!!!
    Бубнин
    Бубнин
       84 / 848
    сегодня в 13:50
    Судью матча, Алексея Матюнина, ждет непростой разговор с Миллером.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил Миша Вилков
       22 / 848
    сегодня в 13:49
    Хоть сравняли уфимцы. Пусть филиал бомжей продолжает сидеть на последнем месте.
    Им на замену рвутся ещё три столичные команды. Каждый тур по три матча в столице, крРасота!
    EAGinLE
    EAGinLE
       88 / 848
    сегодня в 13:45
    И ничья хорошо .
    pam06
    pam06
       42 / 848
    сегодня в 13:43
    Евсееву надо бы довести до игроков, что без ударов в створ голы случаются, но оооочень редко! Опять не попадают за всю игру 3 раза в створ из 16!!! Ну хоть на ничейку накатали...
    cska plus
    cska plus
       20 / 848
    сегодня в 13:37
    Молодцы уфимцы!
    Миша Вилков
    Миша Вилков
       15 / 848
    сегодня в 13:30
    Хоть сравняли уфимцы. Пусть филиал бомжей продолжает сидеть на последнем месте.
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