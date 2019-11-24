«Уфа» спаслась от поражения в матче против «Сочи»

сегодня, 13:29

«Уфа» и «Сочи» сыграли вничью в матче 17-го тура РПЛ . Уфимцы занимают 11-е место в турнирной таблице (19 очков). «Сочи» находится на 16-м месте (14 баллов).

Уфа, стадион Нефтяник

«Уфа» - «Сочи» 1:1 (0:1)

Голы: Вомбергар 84 - Полоз 25

«Уфа»: Беленов, Алиев, Йокич, Пуцко, Неделчару, Сухов, Карп, Фомин, Тилль (Козлов 65), Бизяк (Гиоргобиани 81), Кротов (Вомбергар 82)

Главный тренер: Евсеев Вадим.

«Сочи»: Фролов, Шакуро, Мевля (Калугин 51), Миладинович, Новосельцев, Мостовой, Бурмистров, Померко, Цаллагов, Полоз (Заболотный 56), Карапетян (Юрганов 77)

И.о. главного тренера: Березовский Роман.

Предупреждения: Цаллагов 9, Фомин 38, Кротов 50, Бурмистров 50, Сухов 61

Судья: Матюнин Алексей.

Напомним, что во время паузы на игры сборных «Уфа» победила «Локомотив» в контрольном матче.