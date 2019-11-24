Бакаев — лучший игрок матча «Урал» — «Спартак»

сегодня, 16:13

Полузащитник «Спартака» признан лучшим игроком матча с «Уралом» в 17-м туре РПЛ (0:0).

В этой встрече футболист провел на поле 90 минут и нанес 4 удара по воротам.

После этой встречи «Спартак» занимает шестую строчку в таблице (22 очка), а «Урал» - восьмую (20 очков).