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Бакаев — лучший игрок матча «Урал» — «Спартак»

сегодня, 16:13
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев признан лучшим игроком матча с «Уралом» в 17-м туре РПЛ (0:0).

В этой встрече футболист провел на поле 90 минут и нанес 4 удара по воротам. 

После этой встречи «Спартак» занимает шестую строчку в таблице (22 очка), а «Урал» - восьмую (20 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
   58 / 848
сегодня в 16:49
правильный парень, с большим спартаковским будущим
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   222 / 848
сегодня в 16:32
Такими темпами скоро заберет у джикии звание Главного Пупсика
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 16:30
    makkie
    makkie
       12 / 848
    сегодня в 16:29
    Сомнительно.
    Сегодня Крал сыграл полезнее и больше обострял в атаке.
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
       147 / 848
    сегодня в 16:22
    На без рыбье и рак - рыба.
    Дима Головашич
    Дима Головашич
       531 / 848
    сегодня в 16:18
    Утырок он, а не лучший игрок матча.
    Даже запасной игрок заслужил награды больше, чем он.
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