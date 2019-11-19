Юношеский максимализм. Судьба лучших игроков ЧМ U17

сегодня, 16:30

«Соккер.ру» - о таких разных карьерах игроков, отмеченных «Золотым мячом» юношеского чемпионата мира.

В Бразилии завершился чемпионат мира для футболистов не старше 17 лет. Хозяева вырвали победу в финале, а «Золотой мяч» как лучший игрок турнира получил парнишка из состава чемпионов — Габриэль Верон. Почетно и трепетно быть лучшим среди своих сверстников на самом представительном футбольном турнире, какой только можно представить в таком возрасте. Однако «громкое обещание» не всегда превращается в славную карьеру. Юношеские мундиали проводятся с 1985 года, состоялось уже 18 розыгрышей, следовательно, 18 юных гениев были отмечены «Золотым мячом» на таких турнирах, но далеко не обо всех из них вы хотя бы слышали.

1985. Чемпион — Нигерия. Лучший игрок — Виллиам Оливейра (Бразилия)

Бразилия заняла третье место, а талантливейший коротышка Виллиам Оливейра (рост — 166 сантиметров) феерил на позиции атакующего полузащитника: забил 5 голов, раздавал гениальные передачи и обращался с мячом не хуже Марадоны. Но славной карьеры у Виллиама не получилось, он сменил десяток клубов в Южной Америке, играл в низших бразильских лигах, путешествовал в Колумбию и Перу.

1987. Чемпион — СССР . Лучшие игроки — Мусса Траоре (Кот-д`Ивуар) и Филип Осунду (Нигерия)

Возможно, правильнее всего было выделить Юрия Никифорова из сборной СССР , который блестяще провел тот турнир и стал чемпионом, однако организаторы разделили приз между двумя африканцами. Ивуариец Траоре провел большую часть карьеры в низших лигах Франции, сыграл 15 матчей и забил 1 гол за главную сборную Кот-д`Ивуара. Нигерийца Осунду на свою голову привез в Европу «Андерлехт», форвард не оправдывал надежд даже в арендах, докатился до французских футбольных тряссин, а к 30 годам (по паспорту) уже с трудом передвигался по полю.

1989. Чемпион — Саудовская Аравия. Лучший игрок — Джеймс Уилл (Шотландия)

Шотландии не хватило сэйвов вратаря Уилла в финале против Саудовской Аравии, который закончился в серии пенальти, но Джеймс свои пять минут славы получил. Шотландец даже привлек внимание «Арсенала» и подписал контракт с «канонирами», но после трех лет покинул Лондон, не сыграв ни одного матча. Впоследствии Уилл находил пристанище в командах из низших шотландских лиг: «Данфермлин Атлетик», «Таррифф Юнайтед», «Деверонвейл», «Питерхед»…

1991. Чемпион — Гана. Лучший игрок — Нии Лэмпти (Гана)

Этого парня называли «новым Пеле», и он заявил о себе не только на юношеском чемпионате мира, но и в командах из Бенилюкса - «Андерлехте» и ПСВ . А вот потом был переезд в Англию, и карьера пошла кувырком: Нии сменил в общей сложности 13 клубов из 12 стран, нигде не был стабильным и успешным. Несмотря на это, по окончании карьеры Лэмпти заявил, что это было чудесное приключение, и он не чувствует себя проигравшим.

1993. Чемпион — Нигерия. Лучший игрок — Даниэль Аддо (Гана)

Африканские футболисты часто бывают успешны на юношеском уровне благодаря антропометрическому превосходству. Лучшим игроком ЧМ снова был признан футболист сборной Ганы, которая на этот раз в финале уступила другой команде с Черного континента — Нигерии. Леверкузенский «Байер» подписал Аддо еще до этого турнира, в 15 лет, но ни в этом немецком клубе, ни в следующих полузащитник проявить себя не сумел. В 25 он добрался до региональных лиг Германии, а потом выступал в Ливане, Македонии и в Гане.

1995. Чемпион — Гана. Лучший игрок — Мохаммед Аль-Катири (Оман)

Вы вообще знаете хоть одного футболиста из Омана? Наверное, Аль-Катири будет первым, да и его имя к концу статьи забудете. На том турнире Оман внезапно занял четвертое место, а организаторы отдали «Золотой мяч» Мохаммеду, который и поныне живет и здравствует у себя на родине. Говорят, раньше играл в футбол.

1997. Чемпион — Бразилия. Лучший игрок — Серхио (Испания)

Воспитанник «Малаги» и «Барселоны» обошел в борьбе за «Золотой мяч» того турнира самого Роналдиньо, который позже влюбил в себя Каталонию. Сам Серхио Сантамария сыграл за «Барсу» около десятка матчей, а дальнейшая его карьера не достойна особого внимания, не считая сезона 2001/02 в «Овьедо» рядом с Виктором Савельевичем Онопко.

1999. Чемпион — Бразилия. Лучший игрок — Лэндон Донован ( США )

Первый известный игрок среди обладателей «Золотого мяча» юношеских чемпионатов мира. Донован не смог впечатлить Европу, хотя приезжал с короткими визитами в «Баварию» и «Эвертон», зато для фанатов «соккера» - он легенда. 157 матчей и 57 голов за сборную США , четыре кубка МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси» - этот «юноша» может гордиться своей карьерой.

2001. Чемпион — Франция. Лучший игрок — Флоран Синам-Понголь (Франция)

Лучший бомбардир и лучший игрок ЧМ U17. С 2001 года пытался заиграть в «Ливерпуле» и «Атлетико», даже приезжал в Россию, чтобы играть за «Ростов». Возложенных на него надежд Флоран не оправдал, если только мы не говорим о надеждах тайского клуба «Чайнат Хорнбилл», за который Синама Понголь играл лихо и результативно.

2003. Чемпион — Бразилия. Лучший игрок — Сеск Фабрегас (Испания)

Наконец-то, настоящая звезда! Фабрегас на том турнире забил 7 голов, вошел в триумвират лучших бомбардиров и получил «Золотой мяч». А вот после финала Сеск был расстроен, ведь Испания уступили Бразилии. Семь лет спустя Фабрегас в составе главной «Красной Фурии» выиграет финал настоящего мундиаля.

2005. Чемпион — Мексика. Лучший игрок — Андерсон (Бразилия)

Может быть, логичнее было дать приз чемпиону — Карлосу Веле, но организаторы отметили Андерсона, который в следующие годы попытался оправдать высокую честь, но быстро сдулся. Полузащитник сверкнул в «Гремио», отметился в «Порту» и попал в МЮ , за него взялся сэр Алекс Фергюсон. В 20 лет Андерсон реализовал один из пенальти в победном финале Лиги чемпионов против «Челси», набрал почти 200 матчей за «Манчестер Юнайтед», но после ухода Фергюсона моментально расклеился: сначала уехал на родину, потом попылил во второй турецкой лиге и, наконец, завершил карьеру в 31 год. Бывает.

2007. Чемпион — Нигерия. Лучший игрок — Тони Кроос (Германия)

Идеальное попадание! Тони Кроос стал звездой мирового футбола, четырежды поднимал над головой Кубок чемпионов и выиграл чемпионат мира с Бундестим.

2009. Чемпион — Швейцария. Лучший игрок — Сани Эммануэль (Нигерия)

Вот это капитальный красавчик. После личного триумфа нигерийский форвард попал в систему «Лацио», но, видимо, оказался не совсем годным. Не спасли аренды в Серию B и в скромный швейцарский клуб, позже не удалось закрепиться в Израиле и Швеции. Как итог, в 23 года Эммануэль завязал с футболом.

2011. Чемпион — Мексика. Лучший игрок — Хулио Гомес (Мексика)

Этому обладателю «Золотого мяч» юношеского мундиаля 25 лет, и он совершенно свободен от футбольных обязательств. Не сумев закрепиться в «Пачуке», Хулио Гомес пережил серию командировок по Мексике, поиграл во второй лиге и оказался на обочине футбольного мира.

2013. Чемпион — Нигерия. Лучший игрок — Келечи Ихеаначо (Нигерия)

Знаем такого, торговал своими талантами в «Манчестер Сити», да и ведь совсем неплохо смотрелся в качестве джокера, потом перешел в «Лестер» и быстро скис. В этом сезоне вообще не сыграл ни минуты в АПЛ , ведь Келечи уже 23 года — далеко не мальчик.

2015. Чемпион — Нигерия. Лучший игрок — Келечи Нвакали (Нигерия)

Если лучший снайпер того турнира Виктор Осимхен результативно играет за «Лилль», то обладатель «Золотого мяча» Нвакали играл за молодежку «Арсенала», но до главной команды не дорос, гонял по командировкам в Голландию и Португалию, а этим летом оказался в «Уэске» из испанской Сегунды, за которую пока даже не дебютировал.

2017. Чемпион — Англия. Лучший игрок — Фил Фоден (Англия)

Любимчик Хосепа Гвардиолы был ключевым игроком чемпионской сборной Англии на победном чемпионате мира два года назад. Сейчас тренер «Манчестер Сити» извиняется перед Фоденом за то, что дает ему так мало игрового времени, и обещает, что «горожане» не станут покупать замену Давиду Сильве и сделают ставку на Фила в следующем сезоне.

2019. Чемпион — Бразилия. Лучший игрок — Габриэл Верон (Бразилия)

Воспитанник «Палмейраса» с именем, которое напоминает скорее о великих аргентинцах (Габриэль Батистута и Хуан Себастьян Верон), блеснул на домашнем чемпионате мира для юнош. Но, как показывает практика, это пока даже не обязательно означает, что футбольный мир запомнит его имя. Посмотрите сколько Эммануэлей и Гомесов приходится на каждого Фабрегаса и Крооса.